Il 'Premio Pomodorino d'Oro' del Gruppo Mutti a due aziende del foggiano

L’oro rosso porta sul podio la Capitanata. Sono, infatti, della provincia di Foggia le due aziende agricole che hanno ricevuto a Cerignola il ‘Premio Pomodorino d’Oro Mutti’, iniziativa organizzata dal Gruppo Mutti che da oltre 24 anni celebra i propri agricoltori e il loro continuo impegno nella ricerca della massima qualità del pomodoro conferito.

Ad aggiudicarsi il primo posto per il pomodoro lungo è stata l’azienda agricola di Michele Pio Totaro che si trova a Manfredonia, una tra le zone più vocate per la produzione di pomodoro lungo. Per il pomodoro ciliegino, invece, il riconoscimento è andato a Nicola Sampietro che coltiva pomodoro a Lesina, già vincitore nel 2015.

I vincitori sono stati scelti sulla base dei carichi di pomodoro consegnati, valutati sulla base di molteplici parametri che permettono di misurare sia la qualità intrinseca del pomodoro stesso (intensità, sapidità, etc), sia la cura durante la raccolta meccanica, una pratica che Mutti richiede obbligatoriamente a tutti i suoi agricoltori per prevenire il rischio di sfruttamento della manodopera derivante dalla raccolta manuale.

“La zona di Foggia – ha commentato Michele Pio Totaro – è particolarmente adatta per la coltivazione del pomodoro lungo, che quest’anno ci ha dato grandi soddisfazioni. La vittoria del Pomodorino d’Oro arriva a coronamento di una campagna particolarmente complessa, ma che grazie alla competenza e all’esperienza di tutti i collaboratori, e al supporto dell’azienda, siamo stati in grado di portare egregiamente a compimento”.

“La collaborazione con Mutti per noi è sempre stata motivo di grande soddisfazione. Ricordiamo con orgoglio la vittoria nel 2015, e questo premio, otto anni dopo, arriva a conferma di un rapporto sempre positivo, e che ci auguriamo di portare avanti” ha aggiunto Nicola Sampietro.

“Il Pomodorino d’Oro, oggi alla 24esima edizione – ha dichiarato Francesco Mutti, Amministratore delegato di Mutti – è l’esempio concreto di come il nostro progetto non sia circoscritto al singolo anno, ma intenda stimolare un percorso duraturo, generando valore per la filiera e di conseguenza per l’azienda. Il nostro impegno è diretto al raggiungimento della massima qualità del pomodoro. Un obiettivo, questo, che siamo consapevoli essere possibile solo attraverso la collaborazione tra industria e filiera agricola”.