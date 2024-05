'Piccolo comune amico', nove borghi del Foggiano in lizza per il premio delle eccellenze locali

Sono nove i borghi della provincia di Foggia – 11 in Puglia – che si contendono quest’anno il premio ‘Piccolo comune amico’, nato per favorire la valorizzazione dei piccoli comuni italiani con meno di 5mila abitanti, far conoscere le eccellenze locali e favorire il turismo.

Si tratta di un progetto realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Symbola, Uncem.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura, arte e storia.

Sono in lizza per il premio Accadia, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Orsara di Puglia, Rocchetta Sant’Antonio, Roseto Valfortore, Serracapriola e Monteleone di Puglia.

Oltre alle categorie tradizionali – Agroalimentare; Artigianato; Innovazione sociale; Cultura, arte, storia - i comuni partecipano a diversi premi speciali: ‘Aria, acqua, terra’, sulla bellezza naturalistica del territorio; ‘Comuni contro il caro energia’, dedicato ai Comuni che si sono distinti per le politiche di contrasto al caro-bolletta tramite l'istituzione di comunità energetiche o altri strumenti; ‘Comuni per la disabilità’, dedicato ai Comuni che si sono caratterizzati per politiche di inclusione di particolare efficacia; ‘Comuni per l’apicoltura’, che premia i Comuni che hanno realizzato iniziative di valorizzazione e tutela dell’apicoltura.

I cittadini possono votare il proprio comune preferito entro e non oltre il prossimo 15 giugno, secondo una delle modalità indicate alla pagina https://codacons.it/pca-2024-vota/.

La premiazione è in programma il prossimo 10 luglio a Roma, a Palazzo Rospigliosi.