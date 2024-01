Sanitaservice, premialità Covid priorità per i dipendenti. Il direttore: "Nostra volontà è risolvere i problemi"

Un incontro disteso e collaborativo, quello che si è tenuto questa mattina nei locali di Asl, tra i sindacati autonomi e Sanitaservice e Asl. Diversi i punti all'ordine del giorno: la premialità Covid per i dipendenti - per la quale è stata già fissata la data del 25 gennaio per discuterne, essendo una problematica complessa - ma si è chiesto anche, da parte dell'amministratore unico di Sanitaservice Angelo Tomaro, un dialogo continuo per risolvere alcune criticità e efficientare diversi servizi. Altro punto importante su cui si è discusso è di congelare ogni tipo di esternalizzazione.