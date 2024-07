Premiate 11 imprese competitive in Capitanata: insignite dell'alta onorificenza di bilancio del premio Industria Felix

Sono 78 le imprese più competitive di Puglia insignite dell’Alta onorificenza di bilancio del Premio Industria Felix, svoltosi venerdì 28 giugno all’Acaya Golf Resort in provincia di Lecce: trenta sono della provincia di Bari, 13 di Lecce, 12 di Taranto, 11 di Foggia, 8 di Brindisi e 4 della Bat.

Il 59esimo evento, decima edizione della Puglia, è stato presentato dalla giornalista Maria Soave ed è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, prossimamente in uscita lunedì 8 luglio in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore nelle principali città italiane, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Politecnico di Bari, Università del Salento, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Elite (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group, Dalmine Logistic Solutions, Musa Formazione e Lavoro, Salentauto De Nuzzo.

Nel corso dell’evento è stata annunciata per giugno 2025 un’edizione esclusivamente riservata ai temi Esg 'L’Italia sostenibile che compete', così da aiutare e sensibilizzare le aziende sui temi appunto della sostenibilità in ambito ambientale, sociale e di gestione d’impresa.

Queste le aziende foggiane premiate: Avioman Manutenzione E Costruzioni Aeronautiche Srl, Consorzio Stabile Prometeo Srl (Consorzio Stabile Prometeo Spa), De Cristofaro Srl, Garganica Residence Srl, Lotras Srl, Master Group Srl, Ncd - Divisione Eolica Srl, O.P. Natura Dauna Società Cooperativa Agricola Arl, Pap Project Studio Srl,, Sisecam Flat Glass South Italy Srl, Tecnologie Materiali Compositi Srl.