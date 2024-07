Comuni Ricicloni, Amiu Puglia ritira due premi

Sono due – uno relativo a Bari e l’altro a Foggia – i riconoscimenti che Amiu Puglia spa ha ritirato, anche a nome delle due Amministrazioni comunali, nell’ambito della XI edizione di Eco Forum, all’interno della quale si è tenuta la XXXI premiazione dei Comuni Ricicloni.

La manifestazione è stata organizzata da Legambiente, Editoriale La Nuova Ecologia e Kyoto Club, in collaborazione con Conai e Conou .

Amiu Puglia spa, rappresentata dalla presidente Antonella Lomoro e dal dg Antonello Antonicelli, ha portato a casa la targa Conai ‘Start up Innovazione – Raccolto selettive’ per Bari e la menzione speciale ‘Teniamoli d’occhio’ per Foggia.

“Questo riconoscimento ci riempie di grande soddisfazione perché premia il nostro lavoro”, ha affermato la presidente Lomoro ritirando i premi.

A proposito di Bari, ha spiegato che Amiu Puglia, d’intesa con il Comune e Conai, dal 2022 sta portando avanti la sperimentazione della raccolta selettiva stradale di rifiuti da imballaggio.

“È stata la prima in Italia a sperimentarla – ha fatto sapere -. I quattro punti di raccolta delle eco-stazioni, per complessivi otto macchinari presenti sul territorio cittadino, si inseriscono all’interno di un’ampia implementazione dei servizi, tra i quali il porta a porta, che ha ormai raggiunto un terzo dei residenti del comune di Bari, per una raccolta differenziata sempre più selettiva ed efficace. È ferma intenzione dell’azienda – ha aggiunto la presidente – continuare con l’attuazione di strumenti innovativi per la raccolta dei rifiuti”.

Amiu Puglia, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e con Conai, ha poi dichiarato la presidente Lomoro riferendosi a Foggia, "ha avviato una serie di progetti per l’implementazione della raccolta differenziata. Per questo motivo, siamo particolarmente lieti di ricevere questo riconoscimento. Nella prima parte dell’anno ci siamo dedicati all’avvio del porta a porta per le circa 1800 utenze non domestiche della città mentre in queste settimane stiamo animando alcune campagne di sensibilizzazione per avvicinare sempre più i cittadini alla necessità di una differenziata virtuosa e attenta. In particolare, Amiu Puglia, in collaborazione con il Comune e l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, è impegnata in una campagna sui corretti conferimenti degli imballaggi in vetro, realizzata con il supporto del consorzio Coreve”, ha concluso.