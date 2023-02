Potenziate le corse sul Gargano e i Monti Dauni: sindaci vincono la battaglia per studenti e lavoratori

La sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità, a seguito di numerose segnalazioni e richieste pervenute dai territori, ha autorizzato gli enti gestori del servizio Tpl su gomma a intensificare i servizi e i collegamenti su linee e verso destinazioni per le quali sono state registrate le maggiori criticità.

Per la Provincia di Foggia (servizio gestito da Cotrap) è stato autorizzato il potenziamento della linea Accadia-Monteleone-Anzano-Scampitella-Vallata-Lacedonia-Melfi con l?intensificazione della linea passando da una sola corsa di andata e ritorno, che attualmente si effettua sulla base di tre turni orari (mattina o pomeriggio o sera) a settimane alterne, a tre corse di andata e ritorno, in modo da poter garantire l?utilizzo del bus da parte dei lavoratori che raggiungono la zona industriale di Melfi, a prescindere da quale dei tre turni lavorativi dovranno svolgere.

Permessa anche l?intensificazione della coppia di corse aggiuntive sulla linea Monte Sant?Angelo-San Giovanni Rotondo e il potenziamento della linea Monte Sant?Angelo-Polo ospedaliero di Foggia.

Ha detto l?assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia: ?L?autorizzazione ai servizi aggiuntivi è una risposta alle sollecitazioni giunte dai territori e dagli stessi sindaci, ad es. per quanto riguarda i collegamenti tra i comuni di Accadia e Monteleone di Puglia verso Melfi. Ci siamo concentrati su linee frequentate da pendolari abituali, come gli studenti e i lavoratori di aziende che richiedono un?attenta organizzazione degli orari, per cercare di garantire corse più frequenti e collegamenti più efficaci e capillari. Il confronto con le diverse realtà è stato importante e certamente continuerà per pianificare sempre al meglio la rete dei collegamenti regionali".