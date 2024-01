Sindacati divisi sul Consorzio di Bonifica del Gargano, Filbi Uil e Fai Cisl: "Abbiamo una visione diversa"

“Noi abbiamo una visione diversa rispetto a quanto percepito dalla Flai”. Donato Di Lella, segretario generale della Fai Cisl territoriale, e Roberto Finaldi, segretario territoriale del Filbi Uila Uil, prendono le distanze dalle dichiarazioni della Flai Cgil, pur rispettando la sua posizione, in ordine alle ultime decisioni adottate dal Cda del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

All’indomani della pubblicazione della nota inviata dalla Flai, che riferiva i contenuti di un incontro del 9 gennaio scorso convocato dal presidente del Consorzio, arrivano le puntualizzazioni di Fai Cisl e Filbi Uila Uil.

In particolare, avvertono l’esigenza di fornire chiarimenti in merito al titolo apparso su FoggiaToday (‘Consorzio di Bonifica del Gargano, i sindacati bocciano società in house e nuova sede a Cagnano’).

“Abbiamo ascoltato le ragioni per le quali il Consorzio di Bonifica ha intenzione di effettuare determinate scelte – spiegano Di Lella e Finaldi -, dettate da una diversa e più oculata gestione della spesa e delle risorse a disposizione, anche al fine di garantire la tenuta occupazionale e la tutela dei diritti dei lavoratori nel pieno rispetto del Ccnl, auspicando una inversione di rotta sull’andamento economico del Consorzio al fine di garantire un solido futuro per il Consorzio e per i lavoratori che rappresentiamo”.

Hanno una visione diversa dai colleghi della Flai anche dopo l’ulteriore chiarimento richiesto ed ottenuto nella riunione del 9 gennaio scorso. Tengono a precisare che, oltre alle tre sigle sindacali e alle rispettive Rsa, hanno partecipato l’intero Consiglio di Amministrazione e i rappresentanti delle istituzioni del Consorzio.

“Erano presenti, infatti, Michele Palmieri, presidente rappresentante Copagri, Michele Antonio Tabacco, vice presidente rappresentante Copagri, Eligio GiovanBattista Terrenzio, consigliere rappresentante Confagricoltura, Francesco Armillotta consigliere rappresentante Coldiretti, Berardino Totaro, consigliere rappresentante Copagri, Rocco Massimiliano Coccia consigliere rappresentante Copagri, Michele Crisetti rappresentante dei Comuni del Gargano, Giosuè Del Vecchio rappresentante della Provincia di Foggia”.

La riunione è stata coordinata dall’attuale direttore, l'ingegnere Massimiliano Capezzuto, e in qualità di segretario verbalizzante era presente il dipendente capo del settore tecnico Luciano Ciciretti.

“Pur non volendo interferire nelle decisioni del CDA, abbiamo chiarito di essere disponibili, senza alcun dubbio, a condividere percorsi virtuosi e non lesivi dei diritti dei lavoratori, vigilando sull’operato delle decisioni assunte”.

Fai Cisl e Filbi Uila Uil auspicano che, nell’interesse e nella tutela dei lavoratori da loro rappresentati, ci sia, “in questa fase delicata della tenuta del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, una maggiore condivisione ed una unità sindacale per rappresentare al meglio l’interesse generale dell’intera popolazione lavorativa dell’ente”.