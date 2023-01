Il pomodoro lungo foggiano diventa Dop: "È un sogno che diventa realtà"

Parte una nuova era per l'agricoltura pugliese ma soprattutto di Capitanata. Un disciplinare per valorizzare l'oro rosso pugliese

E' stato presentato questa mattina, nell'aula consiliare della Camera di Commercio di Foggia, il disciplinare per il marchio Dop del pomodoro lungo pugliese. Un progetto portato avanti da Coldiretti puglia, in collaborazione con Cia e Confragricoltura, ha portato al riconoscimento del marchio Dop. La Capitanata produce il 40% del pomodoro nazionale e il 90 % è pomodoro lungo.

“Con il rincaro dei costi energetici che si è trasferito a valanga sui costi di produzione, quest’anno produrre un ettaro di pomodoro lungo è costato agli agricoltori in media 3.500 euro in più, mentre allo scaffale si paga più la bottiglia che il pomodoro. E’ vitale che venga riconosciuto il giusto prezzo al prodotto ed il corretto valore dato dall’origine in etichetta per salvaguardare i produttori ed i consumatori, con il marchio comunitario DOP che rappresenta un plus in termini di distintività”, afferma Pietro Piccioni, delegato confederale di Coldiretti Foggia.

Molto soddisfatti anche Cia Foggia, come spiega il presidente Angelo Miano: "Viene riconosciuta una qualità che già avevamo e ci qualifica come prodotto migliore. Quello che produciamo noi è prodotto in modo salubre e quindi abbiamo un prodotto che è trasferibile sul mercato e tracciato".

Per il direttore di Confagricoltura Foggia "In termini economici un piccolo costo in più a confronto di vantaggi economici e di qualità, sfruttando un miglior prezzo sul mercato".

La Puglia produce circa 15 milioni di quintali di pomodoro l'anno, di questi 14 milioni vengono prodotti in territorio di Capitanata.

La qualifica di 'pomodoro dop" giova sicuramente ai produttori i quali si vedranno riconosciuti i propri sforzi per coltivare un prodotto di qualità. Come testimonia Mario De Matteo, agricoltore e socio di Rosso Gargano, "E' un passo avanti importante. Il pomodoro è un valore aggiunto della Capitanata. Questa certificazione pone le basi per il futuro per far sì che sia garanzia di qualità".

Insomma un passo da gigante per la Capitanata e per l'intera Puglia che si vede da sempre leader nella produzione di questo importante prodotto.

Durante l'incontro, il direttore di Coldiretti Foggia, Marino Pilati, fa presente che il prossimo passo che la confederazione da lui diretta presenterà l'Igp dell'asparago, altro tassello fondamentale per l'economia agricola della provincia di Foggia.