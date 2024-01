A Foggia un polo tecnologico, hub scolastico nato dalla fusione di due istituti: "Lavoro agli studenti la mission"

L'obiettivo è quello di creare un hub scolastico in grado di potenziare l'offerta formativa degli studenti per semplificare l'immissione nel mondo del lavoro. 1400 studenti convoglieranno sotto la direzione della professoressa Roberta Cassano, già dirigente del Giannone-Masi che vanta, ad oggi, un tasso di occupazione post diploma pari al 32,5% con l'apporto dei corsi che già oggi offre il Notarangelo-Rosati.

Un connubio che formerà, appunto, un polo tecnologico di formazione per gli studenti. A questo si aggiunge il corso quadriennale per istituti tecnici, che vede il Giannone-Masi, insieme al Blaise Pascal, quali unici istituti foggiani scelti per questo corso breve che darà la possibilità di accedere ai corsi di laurea un anno prima.