Il Policlinico Riuniti in ripresa, più ricavi e meno costi nell'anno post disavanzo: "Obiettivi ampiamente raggiunti"

"Gli obiettivi di risparmio assegnati dalla Regione in sede preventiva sono stati ampiamenti raggiunti". È uno dei dati più significativi emersi dalla Relazione sulla Performance del Policlinico di Foggia, documento consuntivo del piano integrato di attività e organizzazione (Piao) per il triennio 2023-2025, nel quale sono rappresentati i risultati raggiunti agli obiettivi programmati e assegnati per l'anno 2023.

Nel dettagliato report, la prima parte è dedicata all'analisi del contesto e delle risorse. Risultati incoraggianti arrivano soprattutto sul piano economico, relativo sia al valore della Produzione che ai costi, in linea con le direttive regionali adottate per far fronte al considerevole disavanzo riportato nel 2022 dal sistema sanitario regionale, che miravano in primis all'incremento dell'attività produttiva e al contestuale contenimento della spesa sanitaria.

Sul piano delle risorse umane, rispetto al 2022 si rileva una riduzione complessiva del numero di dipendenti (da 3305 a 3230), ma nel 2023 sono considerevolmente aumentati (di oltre 400 unità) i dipendenti con contratto a tempo indeterminato (da 2787 a 3211). Nel complesso, il costo del personale al lordo dell'Irap è di 171,55 milioni di euro.

Per quel che concerne la parte economica, il valore della produzione definito a consuntivo (326,6 milioni) è risultato superiore dell'11,21% rispetto al valore determinato nel bilancio di previsione. Gli aumenti più significativi riguardano i ricavi per le prestazioni sanitarie (quasi 200 milioni, a fronte dei 186 previsti), i rimborsi (2,4 milioni vs 1,1) e le quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, per la quale le risorse definite a consuntivo superano i 3 milioni, a fronte dei 2,4 previsti.

Altro dato incoraggiante è quello relativo ai costi. Nel bilancio di previsione la quota riportata era di quasi 332 milioni. I costi effettivamente sostenuti superano di poco i 319 milioni, generando un risparmio di oltre 12,6 milioni, ovvero il 3,80%. I risparmi maggiori si evidenziano nell’acquisto di beni (oltre 4 milioni), servizi non sanitari (quasi 7 milioni di spesa in meno rispetto a quella preventivata) e personale dipendente (-7,2 milioni). “Per quanto concerne gli accantonamenti (una delle voci in cui la spesa è stata superiore a quella prevista), pesa in modo preponderante l’accantonamento al fondo autoassicurazione a copertura dei rischi di malpractice sanitaria”.

Anche nel 2023, la parte maggiore (poco più del 50%) dei costi di produzione è destinata al personale dipendente. La seconda spesa più consistente riguarda gli acquisti di beni (che occupa il 22,66% del totale), seguita dagli acquisti di servizi non sanitari (11,4%).

L'analisi del valore e dei costi di produzione, determinano un risultato d'esercizio in netto miglioramento rispetto al 2022. Nonostante una riduzione di quasi 7,5 milioni dei contributi in conto esercizio rispetto al 2022, il Policlinico ha chiuso con una perdita di 5,6 milioni, inferiore dell'81,05% rispetto a quella registrata nel bilancio del 2022 (-29,7 milioni). Il miglioramento è determinato soprattutto dalla riduzione dei costi e da un incremento della produzione aziendale di oltre 12 milioni di euro, grazie a un efficiente utilizzo delle risorse (i ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie sono saliti da 187,1 a 199,5 milioni). Riguardo ai contributi in c/esercizio vi è da sottolineare il riconoscimento, da parte della Regione, di un incremento pari a 8 milioni di euro del contributo relativo alla remunerazione delle Funzioni non tariffate. Rientrano nella categoria delle funzioni non tariffate: l’emergenza-urgenza, pronto soccorso, attività di prelievo e trapianti, terapie intensive e funzioni didattiche.

Analizzando la situazione patrimoniale e finanziaria, emerge una riduzione dei crediti verso Stato, Regione, aziende sanitarie della Regione Puglia, mentre aumentano nettamente le disponibilità liquide.

Rispetto al 2022, si osserva un decremento dei debiti verso le aziende sanitarie e verso i fornitori. In calo anche i debiti verso altri, voce che riguarda in particolar modo la restituzione del debito verso il tesoriere "per l'anticipazione ordinaria di cassa concessa per 10,8 milioni, nonché alla riduzione del debito verso personale dipendente relativo alle competenze arretrate per il rinnovo contrattuale pagate a gennaio 2023 per 8,3 milioni". Per quanto riguarda l'aumento dei debiti verso la Regione Puglia (di 5,5 milioni), la posta contabile che in bilancio vale 28,1 milione "è determinata dal surplus delle anticipazioni erogate dalla Regione nel corso del 2023 sulla produzione realizzata nell’anno".

Infine, l'analisi delle fluttuazioni relative ai valori patrimoniali passivi evidenzia un incremento del patrimonio netto, pari a a oltre 3,1 milioni di euro.