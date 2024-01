Parte il Reparto operatorio del 'Riuniti', presto anche Cardiochirurgia. Emiliano: "Stiamo investendo tantissimo”

Da martedì 23 gennaio al via l'attività chirurgica nel del Policlinico Foggia, che si trova nel plesso ex pediatrico dell'azienda ospedaliero universitaria.

Sono otto le sale operatorie: quattro al primo piano riservate a interventi di Neurochirurgia, Ortopedia e Otorinolaringoiatria e altrettante al secondo piano per Chirurgia generale, Chirurgia plastica e Chirurgia toracica. Prima dell’apertura al pubblico, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha effettuato un sopralluogo insieme al direttore del Policlinico Foggia Giuseppe Pasqualone, al direttore sanitario Leonardo Miscio e al direttore amministrativo Elisabetta Esposito.

“Si tratta di una vera e propria rivoluzione - ha affermato Emiliano - qui stiamo investendo tantissimo: quando sono diventato presidente della Regione, l’ospedale di Foggia non era Policlinico. Oggi questo reparto operatorio nuovo di zecca, si affianca alle operazioni di ricostruzione dell'area del vecchio Policlinico che andrà demolita, e servirà a superare la carenza delle sale operatorie attuali. Mi auguro possa consentire ai valentissimi operatori di intervenire e di guarire tanta gente. Un’altra buona notizia - ha aggiunto Emiliano - è che il direttore generale ha deciso di avviare proprio in quest'ala del Policlinico la Cardiochirurgia, che era in attesa da anni. Ovviamente non è semplice, ma questa provincia ne aveva assolutamente diritto. Ci si operava o in altri ospedali della Puglia, o fuori regione. Questa Cardiochirurgia si aggiungerà a quella di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, anch’essa attivata dalla mia amministrazione. È una bella soddisfazione che ci siamo tolti”.

"Questo è un momento storico - commenta il direttore generale del Policlinico Foggia, Giuseppe Pasqualone - perché il progetto relativo alle sale operatorie risale a più di dieci anni fa e finalmente siamo riusciti a sbloccarlo. Per la rapidità di tutti i passaggi che hanno portato all'autorizzazione all'esercizio - prosegue Pasqualone - voglio ringraziare il Dipartimento Promozione della Salute della Regione nelle persone dei dirigenti Mauro Nicastro ed Elena Memeo e il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia rappresentato dal direttore facente funzione del Sisp, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica, Giuseppina Moffa, dal dirigente medico Lino Centolanza e dai tecnici della prevenzione Antonello Curiale e Agostino Trombetta. Per il Policlinico ringrazio il direttore sanitario Leonardo Miscio e i dirigenti medici Cristina Sponzilli e Giovanni Villone, il direttore amministrativo Elisabetta Esposito, gli ingegneri Giuseppe Perrone e Daniele Campaniello dell'Area tecnica e le dirigenti dell'Area gestione del Patrimonio Loreta Notarangelo e Vita Piizzi. Negli stessi spazi, a giugno - conclude Pasqualone - è in programma anche l'avvio delle attività di Cardiochirurgia, che in una seconda fase verrà trasferita nel Dipartimento Emergenza Urgenza. Per la realizzazione di sei nuove sale operatorie al DEU è stata indetta una gara con un finanziamento regionale di dieci milioni di euro: tra queste sarà anche realizzata una sala ibrida ad alta tecnologia per interventi che coinvolgono più specialisti".

Le otto sale operatorie, in epoca Covid sono state adattate ad area di terapia intensiva, prima del trasferimento della Rianimazione nel Dipartimento Emergenza Urgenza. Per il nuovo Reparto operatorio l'intervento realizzato dall'Area tecnica del Policlinico Foggia, a partire da maggio del 2023, ha riguardato il ripristino della originaria configurazione distributiva degli spazi e la riattivazione di tutti gli impianti. Parte degli arredi è stata sostituita e sono state acquistate tutte le attrezzature necessarie per le attività chirurgiche.

Questi i responsabili delle singole discipline: per Neurochirurgia il dottor Antonio Colamaria; per Ortopedia e traumatologia il dottor Antonio Macchiarola e il professor Vito Pesce; per Otorinolaringoiatria il professor Michele Cassano. Responsabili della Chirurgia generale sono il professor Antonio Ambrosi, il dottor Giovanni Di Gioia e il dottor Marcello Di Millo; per la Chirurgia plastica il professor Aurelio Portincasa e per la Chirurgia toracica il professor Francesco Sollitto.