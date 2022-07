Malumori nella filiera culturale per il ‘Foggia Estate’: “Non c’è stato alcun avviso pubblico”

Il cartellone del ‘Foggia Estate 2022’ continua a generare malumori, e non è solo una questione di gusti. Dopo lo sfogo della Pro Loco, che ha chiesto spiegazioni ai commissari sull’autorizzazione all’utilizzo della Villa comunale negata a maggio per la manifestazione ‘CibòFest’ e ora concessa per altri eventi, arrivano le rimostranze dell’associazione di promozione sociale OrEx Dance Tribe.

La compagnia di danzatrici si era già fatta sentire a febbraio dell’anno scorso, lamentando l’assenza di bandi per l’assegnazione di fondi pubblici destinati al settore cultura. “Tutto è cambiato – si domandano oggi le donne dell’Aps - o tutto è rimasto com’era? È avvilente e lascia l'amaro in bocca sapere che, anche quest'anno, la proposta artistico culturale prevista per l'estate foggiana sia stata calendarizzata in totale assenza di quelle procedure che sollecitiamo ormai da oltre un anno, sia come OrEx sia come appartenenti alla filiera culturale della città di Foggia”.

Nella delibera della commissione straordinaria di approvazione del programma di manifestazioni per il periodo estivo, datata 30 giugno, si legge che il calendario è stato stilato “sulla base delle proposte pervenute alla amministrazione comunale da associazioni, imprese, management artistici, acquisite al protocollo generale dell’ente e custodite agli atti del Servizio Cultura insieme a tutto quanto concerne le esigenze tecnico-logististiche ed economiche di ogni singolo evento-manifestazione”. L’affermazione è contenuta nella proposta firmata dal dirigente del Servizio Cultura Maria Concetta Valentino, esaminata e condivisa dai commissari Marilisa Magno, Rachele Grandolfo e Sebastiano Giangrande. Considerata l’assegnazione dei nuovi incarichi dirigenziali, effettivi dal 15 giugno, il programma di iniziative ed eventi di carattere ricreativo e culturale è stato predisposto dal Servizio Cultura in 15 giorni e, a meno che non si parli di proposte giacenti da mesi a Palazzo di Città, sarebbero state acquisite in questo lasso temporale.

“Non sono affatto chiari i criteri con i quali sono state scelte le compagnie e le associazioni partecipanti – scrive oggi l’Aps OrEx - Non c'è stato un avviso pubblico, di conseguenza nemmeno un budget complessivo di spesa, dei criteri di selezione, men che meno una tematica da sviluppare; non c'è stata, insomma, quella trasparenza che già l’anno scorso chiedemmo a gran voce. Il Comune ha accolto proposte arrivate non si sa in che modalità (non essendoci una modalità ufficialmente stabilita); ha dunque assegnato date in programma, senza che di fatto siano chiari né il criterio né la motivazione delle scelte effettuate”.

Le donne dell’OrEx Dance Tribe non sono le sole ad esprimere perplessità. Sui social circola da giorni il malcontento di tanti colleghi e operatori culturali, reduci dalla crisi che ha travolto il comparto.

“La nostra Associazione, come tante altre, è ormai avvezza a partecipare a bandi ed avvisi pubblici (alcuni anche vinti), ad elaborare proposte e progetti (anche di durata annuale); è assurdo poter dare il proprio contributo alla cultura ed al senso civico tramite bandi di Fondazioni ma non poterlo dare rispondendo ad avvisi pubblici in casa propria – affermano dalla compagnia - Come associazione di promozione sociale, e come parte della filiera culturale della città di Foggia, ci preme denunciare nuovamente come un comparto come quello della cultura sia così malamente gestito. La nostra indignazione si somma a quella di tanti colleghi che, pur in apparente silenzio, lottano ogni giorno per contrastare una cattiva gestione perniciosa per tutti i cittadini di questa città. Nemmeno quest'anno ci saremo a casa nostra e il motivo è tutto qui".