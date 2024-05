Revisione Pnrr: in Puglia progetti totalmente o parzialmente definanziati per quasi 860 milioni di euro

“I numeri pugliesi raccontano che, a seguito della revisione del Pnrr, saranno totalmente e parzialmente definanziati in Puglia progetti per quasi 860 milioni di euro. Come Ance Puglia esprimiamo preoccupazione per i tanti progetti che non vedranno la luce e per queste previsioni normative cambiate in corso d'opera che contribuiscono all’instabilità del nostro settore, finora tra i più attivi nel dare concretezza al Pnrr”. A dichiararlo il presidente di Ance Puglia Gerardo Biancofiore a seguito della pubblicazione del documento “Pnrr: revisione e stato di attuazione delle misure di interesse per le costruzioni” del Centro Studi di Ance.

Secondo l’elaborazione Ance su open data Italia domani “Progetti universo Regis”, sono 1.297 i progetti riguardanti la Puglia che non saranno più finanziati per un totale di 458 milioni di euro (pari al 5% del taglio a livello nazionale); l’ammontare, invece, dei progetti parzialmente definanziati è di 399,5 milioni di euro, che rappresenta il 7% del totale nazionale.

“In particolare – spiega il presidente degli edili pugliesi – dispiace per i progetti di Comuni e Città metropolitane del Mezzogiorno definanziati che non potranno contribuire al raggiungimento di uno dei principali obiettivi del Pnrr: ridurre i divari a livello territoriale tra sud e resto d’Italia. Pensiamo ai Comuni che, dopo aver fatto un lavoro straordinario nel dare alla luce progetti in linea con il Pnrr, si vedono improvvisamente stoppati. Il grande rammarico è che si tratta di fondi da tempo stanziati, per investimenti immediatamente cantierabili e da concludersi entro il 2026; l’auspicio è che le altre coperture finanziarie individuate per molti dei progetti definanziati possano essere spese in tempi ugualmente brevi”.

Nello specifico, secondo l’Ance, in Puglia il 28% dei cantieri risulta aperto o concluso, in linea con il dato del Mezzogiorno, superiore di un solo punto percentuale (nel nord Italia la percentuale sale al 40% e al Centro al 36%). “Stoppare i cantieri – conclude Biancofiore – significa interrompere un ciclo virtuoso per la rigenerazione delle periferie e per la rigenerazione urbana che mirano a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.