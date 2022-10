Provincia e sindacati fanno squadra sul Pnrr: un tavolo territoriale per mappare obiettivi e i progetti di sviluppo del territorio

“Il Protocollo sottoscritto oggi con i Segretari Generali della Cgil, Maurizio Carmeno, della Cisl, Carla Costantino, e della Uil, Luca Maggio, è un atto di grande importanza nell’ottica del rafforzamento dei principi di confronto, partecipazione e collaborazione nell’interesse della Capitanata”. È il commento del presidente della Provincia, Nicola Gatta, alla firma del Protocollo tra l’Ente di Palazzo Dogana ed i Segretari Generali dei sindacati confederali, attraverso il quale è stato ufficialmente istituito il Tavolo Provinciale Territoriale relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Il Pnrr, com’è già stato ampiamente dimostrato in questi mesi dalla Provincia, rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio – commenta il presidente della Provincia –. Soprattutto per colmare i suoi ritardi di carattere infrastrutturale, da cui discendono a cascata quelli sociali, economici ed occupazionali. Un processo che dunque merita il massimo del dialogo e del confronto, così come previsto anche dalle norme nazionali”.

Il Protocollo siglato oggi da Provincia ed organizzazioni sindacali – il primo di questa natura sottoscritto in Capitanata – completa in quest’ottica la ripartizione dei ‘tavoli’ dedicati al Pnrr: da quello nazionale (nel quale il presidente Gatta svolge il ruolo di rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia) a quello regionale.

Provincia e sindacati si impegnano quindi ad una collaborazione finalizzata a verificare lo stato di avanzamento delle opere e il rispetto di alcuni principi, tra i quali la promozione delle giovani generazioni, la parità di genere, il superamento del differenziale tra Nord e Sud.

“Si tratta di un percorso di partecipazione, per il quale desidero esprimere il mio ringraziamento ai segretari di Cgil, Cisl e Uil per il contributo che sapranno fornirci, che con la firma di oggi provvediamo ad istituzionalizzare – spiega Nicola Gatta –. Creando così le condizioni per effettuare anche una mappatura degli obiettivi, dei progetti presentati e di quelli finanziati, con il loro relativo stato di realizzazione”.

Con riferimento alle progettualità a valere sui fondi del Pnrr, la Provincia ha attualmente in cantiere per l’edilizia scolastica la demolizione e la ricostruzione dei Liceo ‘Zingarelli’ di Cerignola, con un finanziamento di 8 milioni 31mila euro; la realizzazione, quale soggetto attuatore, della Ciclovia Adriatica nel tratto tra Lesina e Manfredonia, finanziata con 22 milioni 455mila euro; gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali delle Aree interne del Gargano e dei Monti Dauni, finanziati con 13 milioni di euro.

“La sfida epocale del Pnrr va affrontata con attività svolte all’insegna della più ampia condivisione, che sarà pienamente attuata proprio con la nascita del Tavolo Provinciale Territoriale – conclude il presidente della Provincia –. Anche per continuare a costruire nella Provincia una sempre più forte funzione di coordinamento in una fase cruciale per la crescita della Capitanata”.