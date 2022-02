Il Pnrr per cassonetti 'intelligenti' e nuovi centri di raccolta a Foggia: Amiu candida 5 progetti da 4,7 milioni

Nuovi centri di raccolta in via Gentile e viale Luigi Pinto e cassonetti 'intelligenti': sono cinque i progetti candidati dal Comune di Foggia, per il tramite di Amiu Puglia, in risposta ai bandi sull’economia circolare del ministero della Transizione Ecologica.

Il 10 febbraio scorso, la commissione straordinaria li ha approvati con altrettante distinte delibere, per consentire ad Amiu Puglia di caricare le proposte sulla piattaforma informatica entro la scadenza del 14 febbraio. Il valore complessivo delle proposte ammonta a 4.739.330,56 euro.

L’avviso si riferisce al decreto del MiTe del 28 settembre 2021 che avviava le procedure di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti e, in particolare, alla Linea d’intervento A: miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il Comune di Foggia, avvalendosi del gestore incaricato del servizio di igiene urbana, ha scelto di presentare le proposte nel numero massimo consentito. In virtù di una convenzione, Amiu Puglia è stata delegata a elaborare e presentare le proposte di intervento. In caso di esito positivo, fungerà da stazione appaltante e si occuperà di tutte le fasi fino al collaudo, ma l’ente sarà proprietario del bene.

I primi due progetti consistono nella realizzazione di Ccr (Centro di raccolta) in via Gentile e viale Luigi Pinto per l’ottimizzazione della raccolta differenziata. Si tratta di aree recintate e sorvegliate, dove gli utenti possono conferire anche rifiuti non compatibili con i normali circuiti di raccolta (ingombranti, Raee, pericolosi, ecc.). Si accederà tramite tessera sanitaria. Saranno utilizzati materiali ecosostenibili per tutta l'opera e pannelli fotovoltaici. Qualora ammessi a finanziamento, saranno operativi, secondo il cronoprogramma, entro il 2024. La spesa prevista per il Centro comunale di raccolta di via Gentile ammonta a 798.887,99 euro, nel caso di viale Pinto il quadro economico degli interventi proposti ammonta complessivamente a 987.245,31 euro.

Le altre tre proposte, per quasi 3 milioni di euro, sono finalizzate all’incremento di attrezzature informatizzate e servono a drenare finanziamenti per cassonetti “intelligenti”. Sono previste postazioni dimensionate in relazione alla popolazione residente, alimentate con pannelli fotovoltaici e video sorvegliate. Le strutture consentiranno di misurare la quantità di rifiuti per addivenire alla tariffazione puntuale. L’utente potrà conferirli tramite tessera o con apposita App.

Stando al cronoprogramma presentato, in caso di finanziamento, arriverebbero in città entro luglio del 2023. In tutti gli schemi di proposta, compilati da Amiu Puglia secondo il fac-simile presente sul portale del Mite per l’accesso al contributo, alla voce ‘miglioramenti attesi in termini di raccolta differenziata al 2026 rispetto al 2019’ è indicato il 38,77%, vale a dire il raggiungimento del 65%, come previsto dal Piano regionali dei rifiuti.