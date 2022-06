Alla Capitanata 8 milioni per chiese e giardini storici: niente da fare per la villa comunale di Foggia

Non ci sono solo i 35,8 milioni di euro assegnati alla provincia di Foggia per il piano nazionale borghi: dal ministero della Cultura sono arrivati altri 8 milioni di euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, per parchi e giardini storici, per il miglioramento dell’efficienza energetica di 2 cinema e 3 teatri, e per il restauro di 3 chiese del patrimonio del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno (Fec).

Il ministero guidato da Dario Franceschini ha rispettato la tabella di marcia. Il 21 giugno scorso, è stata approvata la graduatoria di merito delle proposte ammesse a valutazione in risposta all’avviso pubblico del 30 dicembre per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini italiani di interesse culturale. Solo uno dei quattro interventi proposti in provincia di Foggia è stato ammesso a finanziamento. I Giardini pensili del Palazzo Ducale di Bovino sono tra i 134 parchi e giardini selezionati in Italia, di cui solo 4 in Puglia. L’importo assegnato ammonta a 1.550.000 euro. Il progetto presentato dal Comune di Bovino prevede il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione del bene culturale sottoposto a vincolo, anche per garantire “un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale del territorio comunale”.

Niente da fare per la Villa Comunale Karol Wojtyla di Foggia: il progetto da 2 milioni di euro approvato a marzo dai commissari straordinari è arrivato al 641esimo posto nella graduatoria di merito complessiva con 60 punti e non è stato inserito tra le 23 proposte ammesse a finanziamento nella macroarea Sud. Scartate anche le candidature del Parco della Rimembranza di San Nicandro Garganico (1.224.509,20 euro) e del giardino di pertinenza del Circolo didattico De Amici di San Severo (930mila euro), arrivato penultimo nella graduatoria nazionale.

Sono state assegnate, invece, con decreto del 6 giugno, le risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale appartenenti al Fondo Edifici di Culto del ministero dell’Interno. Delle 286 chiese destinatarie dei finanziamenti, tre si trovano in provincia di Foggia: si tratta della Chiesa di Santa Maria della Pietà a Lucera, beneficiaria di 1 milione di euro, della chiesa convento dei Cappuccini di San Severo che ottiene 1,5 milioni di euro e della Chiesa di San Bernardino a Troia, per un importo di 2.450.000 euro. In questo caso, il soggetto attuatore è la Direzione centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Viminale.

Sono tre i teatri della provincia di Foggia, tra 348 in Italia, destinatari di un finanziamento per il miglioramento dell’efficienza energetica. La proposta del Comune di Cerignola per il Teatro comunale ‘Francesco Saverio Mercadante’ è risultata al 30esimo posto nella graduatoria delle proposte di intervento ammesse a finanziamento per la promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali pubbliche e private. Sono stati assegnati 250mila euro. È destinatario della stessa somma il Cinema Teatro Roma, 250mila euro, e in questo caso il soggetto attuatore è un privato (Cinema Roma di Simona Sala). Ammonta invece a 152.648,18 euro il finanziamento assegnato al Cineteatro dell’Opera di Lucera. Anche qui, il soggetto attuatore non è l’ente locale ma Murialdomani srl Impresa Sociale.

Per il miglioramento dell’efficienza energetica dei cinema, 274 in Italia, sono state ammesse due proposte arrivate dalla provincia di Foggia (12 in tutto in Puglia): al Cine Village del Grandapulia, in zona Asi Incoronata, vanno 415.131,39 euro, mentre alla Multisala Cinema Corso di Cerignola sono stati assegnati 480mila euro.