Pnrr, Luca Maggio (Uil): "Il quadro generale è preoccupante"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

“C’è il rischio di sprecare un’occasione storica, forse irripetibile”. Si apre così l’analisi di Luca Maggio, Coordinatore Uil Puglia, sede di Foggia, sullo stato dell’arte delle progettazioni Pnrr in Capitanata.

“Da una parte raccogliamo il grido d’allarme di Comuni che, per carenze di organico, paventano il rischio di non riuscire a rispettare la tempistica stingente del Pnrr. Dall’altra, diversi altri Comuni, si stanno muovendo a tambur battente ma dimenticando quella logica di sovraterritorialità e di impatto occupazionale che rappresenta il cuore della filosofia Pnrr”, prosegue Maggio che aggiunge: “è importante tenere a mente che, col Pnrr, ogni progettualità non implementata, si traduce in debiti per le future generazioni. A nostro giudizio manca quel momento di sintesi e quell’attività di raccordo indispensabili a garantire un profilo sovraterritoriale ad ogni azione”.

“Per questo motivo, è nostra intenzione chiedere un confronto urgente a quegli enti che, per le loro funzioni istituzionali, potrebbero esercitare queste attività di verifica delle progettualità, di supporto agli enti locali, e di coordinamento degli interventi: Provincia, Prefettura, Comune capoluogo”, conclude il Coordinatore Uil Puglia, sede di Foggia.