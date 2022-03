Foggia sempre più ‘ciclabile’, altri 23 chilometri di piste con 5,8 milioni del Pnrr per le città universitarie

Foggia è tra le città universitarie beneficiarie delle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per le ciclovie urbane e, anche in virtù dell’assegnazione del 50% agli enti locali nei territori del Sud, è il sesto comune con la quota più alta di fondi su 45 che ospitano le principali università con più di 5mila studenti.

In base al riparto, al capoluogo dauno spettano 5.835.420 euro. L’obiettivo Pnrr obbligatorio entro il 31 dicembre 2023 prevede la realizzazione di 8 chilometri di strade, mentre il target da raggiungere entro il 30 giugno 2026 è di 15 chilometri, vale a dire complessivamente 23 chilometri di nuove piste ciclabili in quattro anni. Gli obiettivi devono essere raggiunti, pena la decadenza del finanziamento.

Attualmente, la città di Foggia conta circa 18 chilometri di strade coperte da piste ciclabili e altri 10 sono in corso di realizzazione, questo significa che saranno quasi raddoppiate con il Recovery Fund. Se tutto va bene, la città si ritroverà con più di 50 chilometri di bike lane e avrà l’opportunità di completare i percorsi.

Al termine degli interventi previsti, il territorio comunale presenterà – come si legge negli obiettivi generali di progettazione - una rete ciclabile in grado di collegare la gran parte delle zone urbanizzate con il nodo intermodale, la ferrovia, l’aeroporto e i poli universitari. Le risorse stanziate sono destinate, infatti, al rafforzamento della mobilità ciclistica e, in particolare, alla costruzione di chilometri aggiuntivi di piste ciclabili urbane, prevedendo un collegamento tra le sedi dell’università e la stazione.

Il Comune ha suddiviso in sei stralci funzionali il progetto che ha l’obiettivo primario di collegare le sedi dell’Università di Foggia con i poli del trasporto extraurbano e, contestualmente, collegare i vari poli universitari tra loro. Sono obiettivi che si possono raggiungere solo attraverso il complessivo riammagliamento della rete ciclabile urbana.

Il 3 marzo scorso, la commissione straordinaria ha approvato con distinte delibere sei progetti di fattibilità tecnico-economica redatti dall’ufficio tecnico del Comune, proposte progettuali che saranno presentate per accedere al contributo sulla scorta delle indicazioni del Decreto n. 509 del 15 dicembre 2021 del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, che disciplinava l’utilizzo delle risorse dell’intervento 4.1 ‘Rafforzamento mobilità ciclistica’, sub-investimento ‘Ciclovie Urbane’, della misura M2C2 del Pnrr.

I sei progetti stralcio

La realizzazione di una ciclovia che corre lungo via D’Addedda, via Fini (innesto via D'Adduzio), Parco Pantanella/Parco Biagini (innesto viale Europa), viale Gentile, via Almirante (primo lotto), via Parini e viale Virgilio (incrocio via Machiavelli), innestandosi nella rete esistente, consentirà il collegamento con il Dipartimento di Scienze motorie. Il costo stimato è di 2.159.363,77 euro.

Il primo tratto ha inizio con il collegamento con la ciclovia esistente in via Fini, prosegue su via D’Addedda per 280 metri circa, costeggiando il marciapiede, e successivamente per 1.370 metri circa lungo lo spartitraffico fino a via Almirante, dove sarà realizzato un percorso ciclabile lungo il marciapiede per 510 metri che sarà completato, poi, con un secondo lotto di lavori. Dal tratto di via D’Addedda si staccherà un percorso che, dopo aver attraversato Parco Pantanella e Parco Biagini, si collegherà con la pista ciclabile esistente lungo viale Europa, che termina all’inizio di via Parini. In ultimo, si collegherà quest’ultimo tratto di pista esistente con un nuovo tratto ciclabile sullo spartitraffico lungo via Parini e viale Virgilio poi, 510 metri in tutto, in modo da ottenere il collegamento con il Dipartimento di Scienze motorie in viale Virgilio.

Il completamento della pista ciclabile di via Almirante, per altri 940 metri circa, è previsto in un altro progetto stralcio e permetterà di raggiungere la ciclovia urbana su via Parini e viale Virgilio. Saranno realizzate due corsie separate per senso di marcia sullo spartitraffico esistente. Il costo stimato è pari a 58.213,42 euro.

Un altro stralcio funzionale, con relativo progetto, riguarda i lavori di realizzazione di un ciclovia urbana in viale Michelangelo per un importo complessivo di 619.470,85 euro. La rete ciclabile di progetto è lunga 1 chilometro e 100. È previsto l’allargamento dello spartitraffico su cui saranno realizzate le due corsie separate. Dovrebbe comportare circa sei mesi di cantiere.

Ammonta a 626.873,86 euro il costo stimato del circuito di via Natola, via Telesforo, via Martiri di via Fani, via Napoli (dall’incrocio di via Telesforo all’innesto con l’Orbitale), lungo 6,28 chilometri. Attraverso il collegamento con la ciclovia urbana esistente lungo via Napoli, si raggiungerà la sede del Dipartimento di Scienze Agrarie. L’intervento permetterà di raggiungere anche la Facoltà di Medicina all’interno della Cittadella Ospedaliera, e riammaglia il percorso ciclabile in fase di realizzazione con l’intervento di costruzione della nuova orbitale.

La pista ciclabile lungo via Natola e via Telesforo sarà realizzata sullo spartitraffico esistente che separa la carreggiata centrale da quella laterale che da via Napoli va verso viale I Maggio. L’intervento su queste strade avrà uno sviluppo di 3.280 metri circa. Anche lungo via Martiri di Via Fani le corsie saranno tracciate nell’ampio spartitraffico centrale sistemato a verde per poco più di un chilometro. Proseguirà su via Napoli per quasi due chilometri.

I lavori della pista ciclabile di poco più di 2 chilometri lungo via Lucera (innesto Orbitale), via Altamura e viale Giotto (incrocio Via Candelaro), per un valore di 1.080.231,14 euro, sono connessi ad un’altra progettualità finanziata dal ministero delle Infrastrutture, a valere su altre risorse destinate sempre alle ciclovie urbane, che consentirà di raggiungere da viale Giotto il Dipartimento di Studi Umanistici.

Lungo viale Giotto e via Altamura il percorso attraverserà lo spartitraffico, mentre per via Lucera si prevede la realizzazione della pista ciclabile su carreggiata stradale. Il primo tratto ha inizio con il collegamento con la ciclovia esistente su via La Torre, in zona Parco San Felice, innestandosi su quella da realizzare con altro intervento sul proseguimento di viale Giotto, per uno sviluppo totale di 1.110 metri circa. L’altro intervento, lungo Via Lucera, prevede il raggiungimento della ciclovia in fase di realizzazione con la costruzione della nuova Orbitale di Foggia, per un totale di un chilometro circa, e sarà realizzata lungo la strada.

Condurrà agli uffici di via Gramsci dell’Università di Foggia la pista su viale Kennedy, via Gramsci e via Smaldone, per un importo di 1.293.266,47 euro. Sono circa 5,5 chilometri. Il primo tratto lungo viale Kennedy ha inizio con il collegamento con la ciclovia da realizzarsi con altro intervento su via Parini. Sarà in parte su spartitraffico (per 300 metri circa) e per 560 circa lungo la strada, mediante due corsie contigue, fino al raggiungimento del tratto in progetto su via Gramsci. Qui si prevederà la realizzazione di un percorso ciclabile su strada, fino al raggiungimento della ciclovia esistente lungo viale Ofanto. All’incrocio tra via Gramsci e via Smaldone, si completerà l’intervento di riammagliamento mediante ciclovia sulla stessa via Smaldone, per 1,6 chilometri sullo spartitraffico fino al raggiungimento della ciclovia esistente su viale Europa, che a sua volta incrocia quella lungo via Monsignor Lenotti, che termina nella ciclovia da realizzare con altro intervento lungo via D’Addedda.