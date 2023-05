Pasticcio Zuretti al catasto, Ataf: "La piazza è proprietà privata con destinazione pubblica"

“Il Comune ha ceduto la proprietà del parcheggio Zuretti (compresa l’area sovrastante) alla sua partecipata, Ataf SpA, in luogo della necessaria ricapitalizzazione. L’area sovrastante, pertanto, non è un’area di proprietà pubblica, ma è proprietà privata di un’azienda il cui socio unico è il Comune di Foggia”. A precisarlo, tramite il suo legale, l’avvocato Michele Vaira, è proprio l’azienda del trasporto pubblico locale, società a totale partecipazione del Comune di Foggia.

“La sostanziale differenza tra aree pubbliche ed aree destinate ad uso pubblico, che può sfuggire ai non addetti ai lavori, comporta notevoli conseguenze dal punto di vista della ripartizione degli oneri e delle singole responsabilità, sia in fase di manutenzione che di fruizione”.

Nella riunione del 9 maggio scorso, con la ditta H24 Autorimessa, che gestisce il parcheggio interrato, e Ataf, la commissione straordinaria aveva ribadito che l’area di copertura, fermo restando i lavori da realizzare, avrebbe dovuto “conservare la sua destinazione ad uso pubblico per la libera fruizione da parte della comunità cittadina”.

La ditta, dopo la diffusione della nota arrivata da Palazzo di Città, aveva rivendicato come la concessione riguardasse l’intero fabbricato, compreso il piazzale sovrastante, e aveva rimarcato come il parere dei commissari in ordine alla natura pubblica del piazzale non fosse suffragato dal alcun titolo o documento. A conforto della sua tesi, aveva inviato anche la visura catastale dell’immobile, evidenziando come la particella oggetto della concessione, comprendente piano terra e sotterranei, fosse di proprietà di Ataf.

E a quanto pare, sovrapponendo le particelle catastali e l’ortofoto del Piano regolatore, solo 12 metri di corso Roma che coincidono con una parte del marciapiede della piazza risultano pubblici, ma poi, in parte, lo stesso piazzale sconfina nell’area della scuola. Dunque, ci sarebbe a monte un errore di accatastamento.

“Il socio (Comune di Foggia), fin dall’atto di devoluzione del bene ad Ataf SpA, ha espresso la volontà di garantire l’adeguata manutenzione del bene, che versava in un evidente stato di abbandono e di degrado – prosegue la nota dell’avvocato Vaira - All’uopo era necessario provvedere ad importanti e radicali interventi di bonifica per garantire, in sicurezza, la sua destinazione all’uso pubblico. Tale volontà, di cui Ataf è stata sempre fedele interprete, è stata ribadita dalla commissione nel recente incontro. Lo strumento con cui Ataf ha inteso migliorare il bene, al fine di garantirne la fruibilità alla cittadinanza, è stato quello dell’appalto di gestione, aggiudicato alla società H24 a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica”.

L’incontro è servito anche a superare alcune criticità di carattere burocratico, come rileva la stessa azienda. “A seguito del controllo svolto congiuntamente dal Comune di Foggia e da ATAF SpA sul cronoprogramma dei lavori facente parte dell’offerta tecnica, si è evidenziato che le residue attività da porre in essere necessitano dell’autorizzazione da parte del Comune (non in quanto socio unico dell’Ataf S.p.A., ma in quanto Ente Territoriale competente), per circoscrivere l’area sovrastante da adibire ad uso pubblico, al fine di garantire la corretta fruibilità alla cittadinanza, nel rispetto delle migliorie apportate e di quelle da apportare – scrive l’avvocato per conto dell’ex municipalizzata - La tecnostruttura comunale, investita da mesi della richiesta di autorizzazione non ha, ad oggi, emesso alcun provvedimento, anche a causa di errori presenti nelle planimetrie, che attribuiscono all’area di proprietà di ataf spa una superficie maggiore rispetto a quanto indicato al catasto. Il provvidenziale intervento della commissione Straordinaria, sollecitato dall’amministratore di Ataf SpA, consentirà, in breve tempo, di superare l’impasse burocratico, consentendo l’avvio dei previsti lavori. Al termine di questi, l’area sovrastante al parcheggio tornerà fruibile alla cittadinanza, in orari analoghi a quelli di altre strutture pubbliche (come la Villa Comunale)”.