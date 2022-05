Mattinata fa all-in sul turismo: ecco il piano strategico triennale per rilanciare il brand e il Gargano

A Mattinata un incontro tra le parti chiamate in causa per progettare il piano strategico del turismo condiviso del Comune garganico per gli anni 2022/25.

Si è tenuta ieri, nella cornice di Baia delle Zagare, la presentazione del piano strategico per il turismo condiviso di Mattinata 2022/2025. Un progetto scritto a più mani, con gli amministratori, gli operatori del settore ed esperti di livello regionale e nazionale, per delineare una vision per i prossimi tre anni, per rilanciare il brand di Mattinata e del Gargano. "Si è riusciti a unire, per la prima volta a Mattinata, istituzioni e operatori nella condivisione di una visione strategica del futuro del turismo, fatta di obiettivi, linee di intervento e attività da sviluppare nel breve, medio e lungo periodo” spiega l’assessore all’Industria turistica di Mattinata, Paolo Valente.

All'incontro era prendere anche l'ente Parco del Gargano, nella persona del suo presidente Pasquale Pazienza che, potrà dare un forte aiuto al progetto essendo il fil rouge dei comuni del Gargano e quindi creando quella rete che spesso viene a mancare. Come spiega il vice presidente della Regione Puglia, "Per Mattinata sono stati già stanziati e utilizzati fondi regionali pari ad 1 milione di euro per la tutela delle falesie, nonché oltre 5 milioni di euro per la realizzazione della rete fognaria a tutta la baia di Mattinata".

Quindi, tutto pronto per partire con la realizzazione di progetti, idee e creare rete tra gli operatori del settore e amministratori, per ampliare e destagionalizzare il turismo di Mattinata nei prossimi 3 anni.