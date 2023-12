Natale sostenibile, c’è il piano straordinario di raccolta rifiuti: “Insieme possiamo fare la differenza”

È sintetizzato in dieci slide il Piano straordinario della raccolta rifiuti per le festività natalizie messo a punto da Amiu Puglia e dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Foggia, con l'obiettivo di superare le criticità lamentate dai cittadini negli anni passati.

Nella giornata del 24 dicembre, come anticipato a margine della prima riunione di Giunta, saranno allestite 65 postazioni in centro con tre carrellati per la raccolta di vetro, plastica e rifiuti indifferenziati, per un totale di 195 carrellati posizionati all’interno del perimetro circoscritto.

Il Centro comunale di raccolta di via Sprecacenere sarà regolarmente aperto dalle 7 alle 13. Inoltre, sarà attivo nella fascia oraria 8-13:30 il numero verde 800011558 per segnalazioni, interventi urgenti e ritiro di oli esausti. Durante la mattinata è previsto il ritiro di cartoni e polistirene nelle attività commerciali.

È previsto il potenziamento del servizio di spazzamento manuale e meccanizzato. Saranno impiegati 50 operatori e 9 spazzatrici nel corso della giornata che, per i lavoratori Amiu, si protrae fino a conclusione delle operazioni di pulizia, oltre le 21. “Saranno garantiti orari di servizio ordinario e straordinario tali da fare fronte alle aspettative ed alle esigenze della comunità”, assicura la vice sindaca e assessora all’Ambiente Lucia Aprile.

Il 25 dicembre e l’1 gennaio, nella fascia oraria 5-11.30, sarà effettuato il servizio ordinario di spazzamento manuale e meccanizzato al 100% delle unità lavorative. Il Ccr sarà regolarmente aperto a Natale e il primo dell’anno dalle 7 alle 13, e il numero verde sarà a disposizione di tutti i cittadini per il ritiro di oli esausti e segnalazioni di interventi urgenti dalle 8 alle 13:30.

Il 26 dicembre, dalle 5 alle 11.30, sarà effettuato il servizio manuale e meccanizzato al 50% delle unità lavorative.

Il 31 dicembre è stato disposto lo stesso impiego di uomini e mezzi della Vigilia di Natale, almeno fino alle 19 e comunque fino a conclusione delle operazioni di pulizia. Ccr aperto anche a San Silvestro dalle 7 alle 13.

In piazza XX Settembre, dove sarà allestito il palco del concerto di Capodanno, saranno posizionati 30 carrellati per vetro, plastica e rifiuti indifferenziati, suddivisi tra i varchi di accesso all’area.

Operatori e spazzatrici Amiu entreranno in azione alle 2 dell’1 gennaio 2024 per un intervento straordinario di pulizia dell’area dello spettacolo.

Il 6 gennaio il Ccr sarà aperto dalle 7 alle 18. “Insieme possiamo fare la differenza per un Natale sostenibile”, è il messaggio che Amiu Puglia e assessorato all’Ambiente hanno scelto di lanciare ai cittadini.

“Ci auguriamo – ha detto l’assessora Aprile - che l'imponente sforzo profuso dall'amministrazione comunale e l'impegno dei lavoratori di Amiu, che rinunceranno a momenti di festa con i propri cari per garantire una città pulita, possano trovare - come auspichiamo - la responsabile collaborazione dei cittadini foggiani”.