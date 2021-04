Il rilancio del porto di Manfredonia, Campo: "Finalmente il piano regolatore e la strategia di sviluppo per l'infrastruttura"

Porto Manfredonia. Campo: "Finalmente il piano regolatore e la strategia di sviluppo per l'infrastruttura, realizzato da Adsp Mar Adiratico Meridionale e Sogesid". Dichiarazione del presidente della Commissione V - Ambiente, Paolo Campo

"Il porto industriale di Manfredonia avrà, finalmente, un piano regolatore e una strategia di sviluppo definita nel contesto della portualità del Basso Adriatico e con azioni articolate su più segmenti operativi" è quanto dichiara il consigliere regionale, Paolo Campo.

"È uno straordinario obiettivo quello raggiunto dall'Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale, che avalla la lungimiranza degli investimenti e delle programmazioni finalizzate alla valorizzazione di quello che già 15 anni fa definivo il porto della Capitanata. Grazie alla collaborazione tecnica della società pubblica Sogesid saranno individuati e definiti i punti di forza della portualità manfredoniana così da indirizzare e regolamentare le azioni di sviluppo della retroportualità, della logistica di connessione alla rete ferroviaria e viaria, della proiezione commerciale" aggiunge l'esponente del Pd di Manfredonia.

"Come opportunamente sottolineato dal presidente dell'Autorità, Ugo Patroni Griffi, è il primo strumento di questo genere elaborato per il Porto Alti Fondali e che ci consentirà di cogliere le straordinarie opportunità connesse alle Zone Economiche Speciali e alle Zone Franche Doganali. La Regione Puglia, anche per il tramite dell'Asi, sarà certamente pronta a sostenere questo processo di rigenerazione dell'infrastruttura manfredoniana, ora più che mai fattore attrattivo d'investimenti e generativo di sviluppo e occupazione" conclude Campo.