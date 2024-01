Piano Casa, Foggia verso la "grandissima rigenerazione edilizia": "Vecchi manufatti pronti a nuova vita"

Sarà sottoposta preliminarmente agli ordini professionali la bozza di deliberazione che il Consiglio comunale sarà chiamato a votare per applicare a Foggia il cosiddetto Piano Casa adottato a dicembre dalla Regione Puglia.

Ad annunciare un’interlocuzione partecipata è stato l’assessore alla Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso, durante la tappa a Palazzo Dogana del tour del consigliere regionale Fabiano Amati dedicato alla nuova disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia.

È la sua prima occasione di incontro in città con una nutrita platea di colleghi ingegneri. Ma nel pubblico ci sono anche tecnici, imprenditori e politici, a cominciare dal consigliere regionale foggiano Sergio Clemente, insieme ad Amati nel gruppo di Azione, e dall’ex consigliere regionale socialista Pino Lonigro. In mezzo, l’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo. La legge investe anche le materie di sua competenza.

“Siamo già a lavoro sulla bozza di deliberazione e sulla base cartografica di perimetrazione delle aree”, ha comunicato l’assessore Galasso, che sta preparando gli atti con il Servizio Urbanistica diretto dall’ingegnere Concetta Zuccarino, in prima fila insieme ad altre due funzionarie, ingegnere Maria Giovanna De Pascale e Paola Gangai.

Le borgate di Foggia “gridano vendetta”, secondo l’assessore Galasso: “I manufatti edilizi che risalgono a epoche molto addietro nel tempo, con questa legge, potrebbero trovare un’opportunità ghiotta per tornare a nuova vita”.

Agli ordini – ingegneri, architetti, geometri, geologi – a alle associazioni di categoria promette un “rapido dibattito”, perché “prima l’adottiamo e prima potremo avere i benefici che la legge mette a disposizione”.

La deliberazione finale, che auspica ampiamente condivisa, “potrà permettere a questa città di fare un passo avanti nel recupero edilizio di un patrimonio privato che in tanti punti e in tanti casi grida vendetta o, quantomeno, risulta meritevole a vista di interventi importanti di risanamento”.

Senza la delibera del Consiglio comunale che recepisce la legge non possono essere attuate tutte le misure previste dal nuovo Piano Casa. La deliberazione deve essere “supportata da perimetrazione, effettuata sulle planimetrie esistenti degli strumenti urbanistici vigenti”, così recita la normativa.

La Legge regionale n. 36 è una norma per addetti ai lavori, ha osservato l’ingegnere Galasso, che ha sottoposto all’attenzione del consigliere regionale alcune osservazioni. Ha evidenziato anche due note che considera positive della normativa: l’introduzione delle ristrutturazioni urbanistiche con delocalizzazioni (“è una misura intelligente e penso che sia meritevole di uno scudetto”) e delle misure finalizzate alle realizzazioni di Ers, edilizia residenziale sociale, “in una città che ha un disperato bisogno di edilizia residenziale". La legge, secondo lui, costituisce un'opportunità per far scorrere la graduatoria degli aventi diritto agli alloggi.

I lavori sono stati introdotti da Stefano Torraco, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia. Dopo una breve panoramica, i relatori sono entrati nel cuore della norma.

Il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati, promotore e primo firmatario della nuova legge sul Piano Casa, alleggerisce una materia ostica per i non addetti ai lavori e la rende intelligibile a tutti.

Nei suoi incontri di approfondimento porta in verifica la legge che, “come tutte le leggi, è una legge di mediazione. L’assessore ha segnalato, seppur con garbo, delle contraddizioni che sono obiettivamente il frutto del lavoro di mediazione non digerito alla fine, e che, purtroppo, ha determinato un prodotto legislativo che avrà bisogno sicuramente di ulteriori modifiche. Ogni volta che si approva una legge si apre un cantiere”.

La nuova disciplina risponde all’esigenza di “una grandissima rigenerazione edilizia”: “Noi abbiamo un patrimonio edilizio esistente che va rigenerato e riportato ad ecologia, questo è il nocciolo – spiega in parole semplici Amati - Oggi è fortemente energivoro”

Ai Comuni, la legge attribuisce la variante semplificata: la delibera approvata vale come variante. Ai “sommelier della materia” ricorda che bisognerà soltanto fare una trasmissione telematica all’ufficio Vas perché, essendo essente da valutazione ambientale strategica, deve essere sottoposta al campionamento.

La Regione, però, ha posto dei paletti: la variante semplificata si può fare soltanto nel caso degli immobili esistenti ricadenti in determinate zone (B e C).

La vera novità di questa legge è segnalata dal consigliere regionale Fabiano Amati nell’articolo sulle limitazioni: si può presentare un piano di recupero in variante per un compendio in zona A (centro storico), e non c’è bisogno della delibera del Consiglio. “Naturalmente, il bene non deve essere vincolato e ci vorranno i pareri che occorrono nei centri storici”, chiarisce.

Per la cronaca, a proposito dell’edilizia sociale il consigliere regionale Amati spegne gli entusiasmi: la percentuale, secondo i suoi calcoli, è molto bassa.

All’assessorato all’Urbanistica e al relativo Servizio suggerisce la traccia della delibera, “semplice semplice”: “Premessa la legge, accolto tutto quello che dice, la delibera costituisce variante semplificata”.

Con tutta probabilità, un comune della provincia di Brindisi sarà il primo ad approvarla.

“Non consiglio di impelagarsi in questioni di carattere meramente pianificatorio in una legge a caratura edilizia – ha suggerito Amati -, perché se fate così, l’eccesso di potere è dietro la porta”.