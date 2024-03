Amiu recluta altro personale: assunti quattro nuovi operatori

A pochi giorni dall’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche, Amiu Puglia recluta altri operatori. Continua a scorrere la graduatoria degli idonei selezionati tramite il concorso espletato nel 2022.

Oggi, nella sede Amiu di corso del Mezzogiorno, sono stati sottoscritti quattro nuovi contratti per operatori J della durata di sei mesi.

A dare il benvenuto ai neo assunti sono stati il presidente di Amiu Puglia, Paolo Pate, il direttore generale Antonello Antonicelli e l’assessore alle Partecipate del Comune di Foggia Davide Emanuele.

Lo scorso 31 gennaio erano stati firmati i contratti per 17 operatori livello J e 3 autisti di III livello, con assunzioni full time e a tempo determinato (6 mesi).

A dicembre, invece, 19 operatori J e 2 autisti di III livello erano passati dal tempo determinato al tempo indeterminato.

Nuova forza lavoro anche per l’attivazione del nuovo servizio. Lunedì 4 marzo partirà la distribuzione dei contenitori per il porta a porta per le utenze non domestiche, che avverrà in quattro fasi.

Il primo step riguarderà le attività commerciali di Villaggio Artigiani, Rione Martucci, Rione Diaz, San Pio X, la ‘Macchia Gialla’, San Lorenzo, il Cep, Ordona Sud, la Città del Cinema, San Ciro, il Rione Biccari, il Policlinico Riuniti e il Rione Candelaro.

L’11 marzo sarà avviata la raccolta.

Questa settimana le facilitatrici e i facilitatori hanno distribuito materiale informativo e interagito con gli utenti per illustrare il nuovo sistema e recepire eventuali esigenze rispetto alla dotazione.