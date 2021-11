In provincia di Foggia oltre 500 assegnatari di alloggi ex Gozzini in attesa delle alienazioni: "Più dell'80% pronto all'acquisto"

Da più di un anno gli assegnatari degli alloggi ex Gozzini attendono di poter acquistare le abitazioni, come prevede una legge del 2014, ma la procedura è ancora arenata.

Ad agosto del 2020, la Regione Puglia, con la legge regionale n. 26, recepiva la normativa che consente alle Arca di alienare gli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata e venderli alle forze dell'ordine. A novembre del 2020, un anno fa, Arca Capitanata ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata ad acquisire preventivamente la disponibilità all'acquisto degli alloggi ex Gozzini assegnati alle forze dell'ordine. Nelle lettere sono state comunicate anche le condizioni e i prezzi. Da allora, non si è mosso più niente.

L'associazione Assegnatari aloggi Legge Gozzini di Foggia guidata da Lucio Marucci ha scritto all'ex Iacp di Foggia, al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e, per conoscenza, al prefetto Carmine Esposito. "La mancata alienazione, per questa onlus, non è altro che un’ennesima presa in giro a discapito nei confronti di coloro che quotidianamente sono impegnati nella lotta alla criminalità", si legge nella lettera.

Agli occhi degli assegnatari, il ritardo appare incomprensibile, anche alla luce dell'emergenza abitativa che attanaglia la città, perché immaginano che dai proventi delle vendite l'Arca possa ricavare liquidità per finanziare nuovi alloggi per le famiglie che vivono in condizioni precarie "riconoscendo, allo stesso tempo, i diritti degli appartenenti alle Forze dell’Ordine ad acquistare un alloggio affinché non incorrano in incertezze abitative". Sulle loro teste pende la spada di Damocle della pensione, condizione che costringe a lasciare le case.

Sono oltre 500 gli appartamenti di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata a Foggia, San Severo e Manfredonia, secondo i dati dell'associazione. In via Miranda, poi, ci sono gli scheletri di 170 appartamenti. "Posso dire con certezza - afferma oggi il presidene Lucio Marucci - che oltre l'80% degli assegnati è pronto ad acquistare la casa". Solo nella sua zona da 75 appartamenti, la percentuale sale praticamente al 100%.

L'Arca Capitanata conferma di aver completato l'attività preliminare e di aver raccolto le manifestazioni di interesse all'acquisto. "Questa questione non riguarda solo Arca Capitanata, ma anche altre Arca della regione. Abbiamo scritto agli uffici regionali per chiedere un incontro per il prosieguo - afferma l'amministratore unico Denny Pascarella - Siamo in attesa della convocazione". Ha accolto il sollecito dell'associazione degli assegnatari: "Reitererò la richiesta di incontro", fa sapere. In quella sede, si dovrebbero individuare i criteri per i bandi, anche per uniformarli a livello regionale. Al di là delle linee guida ministeriali, ci sarebbero da chiarire alcuni punti, a titolo di esempio, capire, tra le altre cose, se un assegnatario già proprietario di un alloggio può acquistarne un altro.

L'associazione degli assegnatari non si accontenta della risposta: "La legge 80 dice che l'ente proprietario, in questo caso Arca Capitanata, a richiesta dell'assegnatario può alienare l'immobile. La Regione non c'entra nulla. Non vogliono vendere perché siamo la gallina dalle uova d'oro, perché noi paghiamo gli affitti".