Piana di Macchia, in arrivo lavori di rifunzionalizzazione ed estendimento della rete idrica

L’Autorità Idrica Pugliese ha approvato un progetto da cinque milioni e mezzo di euro per il territorio di Monte Sant’Angelo. Si tratta di lavori di rifunzionalizzazione ed estendimento, con controllo delle pressioni e monitoraggio delle grandezze idrauliche, della rete idrica a servizio della Piana di Macchia-Marina di Monte Sant'Angelo.

Nello specifico la progettazione prevede la rifunzionalizzazione della rete esistente mediante la sostituzione integrale delle condotte con rifacimento dei relativi allacci di utenza e comprende anche il suo estendimento mediante la posa in opera di nuove condotte. Le condotte esistenti verranno sostituite con delle nuove in ghisa sferoidale per una lunghezza pari a circa 4.770 ml, mentre quelle ex novo (sempre in ghisa sferoidale) avranno una lunghezza di ulteriori 6.050 ml. e permetteranno di allacciare tutte le utenze nel frattempo insediatesi nell’area. La rete verrà alimentata sia dal serbatoio esistente ubicato in località ‘Madonna della Libera’, oggetto di interventi di ristrutturazione da parte di AQP, sia da un nuovo serbatoio di progetto della capacità utile pari 460 metricubi alimentato per mezzo di una nuova condotta derivata dal tronco terminale della rete a servizio della località ‘Madonna delle Grazie’.

“Tale scelta – comunicano dall’Autorità Idrica Pugliese – è stata dettata anche dalla necessità di disconnettere idraulicamente la nuova rete da quella esistente in località ‘Madonna della Grazie’ che, secondo l’attuale schema di funzionamento è alimentata direttamente dall’Acquedotto del Fortore con elevati valori di pressione in rete”.

A completamento dell’intervento è previsto il rifacimento di tutti gli allacci di utenza attualmente presenti sui tronchi oggetto di sostituzione.