Peronospora killer, i vigneti foggiani i più colpiti: "La malattia è dilagata"

Non si ferma la mobilitazione generale per far fronte ai danni subiti dalle colture ad opera della peronospora. La senatrice pentastellata e vicepresidente della Commissione agricoltura Gisella Naturale ha presentato una interrogazione parlamentare ai ministri della Salute e dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste'. “La peronospora ha provocato il disseccamento dei raspi di uva presenti sulla pianta in misura superiore all’80% - scrive in una nota – e in alcuni casi anche del 100% con possibili danni alla vite che avranno i loro risvolti nella successiva annata produttiva 2024. Il Governo deve necessariamente fare chiarezza sui possibili ristori e comunque sulle iniziative da porre in atto per fronteggiare il problema. Sul fronte regionale, invece, ho chiesto un incontro all'assessore alle politiche agricole Donato Pentassuglia”.

E all’assessore regionale ha scritto anche Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura. “Abbiamo chiesto chiarimenti – spiega – sulle motivazioni per cui la Regione Puglia avrebbe mancato di attivare i bandi 2023 per le misure a superficie, creando un danno enorme per oltre 10mila aziende agricole, in un momento economico già preoccupante. Vogliamo risposte per un settore fondamentale della nostra economia e della nostra nazione”.

“Inoltre – aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia – ho chiesto al Masaf e al ministro Lollobrigida di estendere il decreto ministeriale anti-flavescenza dorata dello scorso 2 giugno anche a sostegno dei viticoltori pugliesi, per i danni della peronospora. La nostra regione, e in particolare la Capitanata, sono tra le zone più colpite”.

Nel mese di maggio – lo ricordiamo – le copiose piogge (continuate a giugno) hanno danneggiato le produzioni di uva. A ciò si è aggiunto che le temperature molto umide hanno portato alla proliferazione della peronospora, un fungo che provoca necrosi o marciumi nei frutti colpiti e contro il quale poco o niente hanno potuto fare gli agricoltori a causa anche dell’impossibilità a recarsi nei campi per le inondazioni legate alle precipitazioni. E danni da peronospora si sono registrati in diverse aree della Puglia. In Capitanata si sono già attivati il comune di Cerignola e i centri dell’Alto Tavoliere che hanno richiesto lo stato di calamità.

E proprio per attivare le procedure di riconoscimento dello stato di calamità, Confagricoltura Foggia ha inviato a tutti i propri soci un documento utile a segnalare i danni subiti. “Dobbiamo attivarci quanto prima d’intesa con gli Enti Locali – dichiara il presidente Filippo Schiavone – per sostenere i nostri produttori. Arginare la malattia in questa anomala stagione metereologica, infatti, si è dimostrato un compito improbo. Anche dove si è riusciti ad intervenire con trattamenti antiperonosporici i risultati sono stati insoddisfacenti e la malattia in queste ultime settimane è dilagata. Stiamo lavorando per fornire alla Regione tutti gli strumenti utili per richiedere al Ministero gli interventi di sostegno conseguenti ad avversità atmosferiche di carattere eccezionale”.