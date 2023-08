Granchio blu e peronospora, ok dal Governo ai primi interventi contro la micosi della vite e "il killer dei mari"

Granchio blu e peronospora: arrivano i primi aiuti da parte del Governo. Nel Consiglio dei Ministri di ieri sono stati due interventi per ristorare le imprese colpite dalla peronospora e sul settore della pesca per fronteggiare l’emergenza legata al granchio blu. “Interveniamo sul settore della pesca per alleviare le criticità indotte da una proliferazione esponenziale del granchio blu, un granchio particolarmente aggressivo giunto da altri mari nell'Adriatico e in parte del Tirreno", ha dichiarato in conferenza stampa il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida.

Per quel che concerne il granchio blu, gli aiuti (circa 3 milioni) si riferiscono anche allo smaltimento dell’animale (che fino a oggi comportava dei costi per le aziende): “Prevediamo anche altri interventi per mettere la filiera al riparo nei prossimi anni, in termini strategici, da una evoluzione ancora più rischiosa di questo animale”.

“Una risposta non esaustiva certo, ma che restituisce chiara la presa in carico da parte del governo della grave problematica del ‘killer dei mari’”, ha commentato l’europarlamentare della Lega-Id Massimo Casanova, che sta seguendo da tempo i due dossier. Casanova ha già presentato nei mesi scorsi una interrogazione alla Commissione Europea contro l’emergenza granchio blu, ha visitato aziende danneggiate ed ha personalmente interessato il presidente della Commissione Agricoltura alla Camera.

“Riguardo al granchio blu - dichiara-, si tratta di una specie alloctona aggressiva che sta mettendo in ginocchio la nostra pesca e l’acquacoltura. Stessa cosa per il fenomeno della peronospora (per il quale il Governo ha previsto un primo intervento da un milione), la micosi della vite, che sta affliggendo raccolti e aziende. In questo caso, per le imprese colpite, che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, sono previsti sostegni. Le Regioni interessate dal fenomeno dovranno predisporre la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità della calamità, sulla base della quale le aziende danneggiate potranno presentare domanda di accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale. Un provvedimento importante in una situazione che vede quest’anno un crollo del 14% della produzione di vino, secondo la prima stima della Coldiretti”, conclude Casanova.