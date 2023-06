Allarme peronospora, la Flai Cgil chiede un incontro con i sindaci dei Cinque Reali Siti

Continua la corsa per salvare la produzione vitivinicola di Capitanata compromessa dalla peronospora. Questa volta a muoversi è la Flai CGIL che chiede un incontro con i sindaci dei comuni di Carapelle, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella.

In una lettera a firma del coordinatore della Cgil nei comuni dei Cinque Reali Siti, Daniele Calamita, si sottolinea come l’area di riferimento rappresenti per l’intera regione un polo di grande produzione e di eccellenza del comparto vitivinicolo: “Comparto che dà occupazione – scrive Calamita – ad una miriade di imprenditori e lavoratori nel settore primario, nonché nel settore enologico e che genera economie fondamentali per l’intera area”.

Un settore che a primavera, a causa dell’intensità e frequenza delle piogge, è stato colpito dalla peronospora “che ha danneggiato gran parte delle coltivazioni, determinando danni che in alcune zone dei Reali Siti arrivano fino al 100%, danni che determineranno nell’immediato un’assenza di produzione che potrebbe protrarsi negli anni prossimi”.

Si tratta, quindi, di una vera e propria emergenza che condiziona “sia i produttori agricoli che hanno investito risorse economiche e che non otterranno la produzione, ma anche la forza lavoro che vedrà venire meno la propria occupazione, nonché tutte le cantine enologiche che a loro volta non produrranno e inevitabilmente non occuperanno forza lavoro stagionale, determinando una crisi per tutto il settore”.