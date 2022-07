A Foggia arriva il ‘permesso rosa’: 96 nuovi stalli gratuiti per donne in gravidanza e neogenitori

A Foggia saranno istituiti 96 nuovi stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in gravidanza o di genitori di bambini fino a due anni, muniti di ‘permesso rosa’. Lo ha deliberato la commissione straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, sulla scorta della proposta formulata dal dirigente del Servizio di Polizia Locale, il comandante Romeo Delle Noci, che venti giorni fa aveva anticipato a FoggiaToday l’imminente adeguamento alla nuova normativa, in risposta alla segnalazione di una cittadina al quarto mese di gravidanza che rivendicava il diritto al contrassegno speciale.

Le strade e le aree di parcheggio dove saranno realizzati i parcheggi rosa, installando la prevista segnaletica orizzontale e verticale, saranno individuate con apposita ordinanza. Spetterà sempre al Servizio Polizia Locale occuparsi delle pratiche per il rilascio dei permessi rosa da esporre per i controlli. Gli stalli saranno gratuiti.

Le modifiche al Codice della Strada apportate con il Decreto Legge n.121 del 10 settembre 2021, convertito in legge il 9 novembre, non hanno solo istituzionalizzato gli stalli rosa, ma hanno anche introdotto specifiche sanzioni per coloro che li utilizzano impropriamente, proprio come avviene per gli stalli riservati alle persone diversamente abili. Le multe vanno dagli 87 ai 344 euro per chi usufruisce dei parcheggi rosa senza contrassegno, dai 42 ai 173 euro per chi, pur avendone diritto, utilizza gli stalli senza rispettare le condizioni previste dall’autorizzazione. I possessori del ‘permesso rosa’ non possono parcheggiare gratuitamente nelle strisce blu, ma solo nei posti riservati.

Con decreto del 7 aprile del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 maggio scorso, sono state definite le modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni che provvedono a istituire stalli rosa e che hanno istituito nel 2021 stalli di sosta al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti di contrassegno speciale (dall’1 gennaio al 9 novembre 2021, sono stati istituiti con apposite ordinanze 54 stalli di sosta riservati all’interno del territorio del Comune di Foggia). Il contributo erogato è pari a 500 euro per ciascuno stallo che si prevede di realizzare e, nel caso di gratuità della sosta, come stabilito nel capoluogo dauno, è riconosciuto un contributo forfettario di mille euro. Il Comune di Foggia potrebbe accedere, dunque, ad un contributo di circa 75mila euro.