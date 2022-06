Parcheggi rosa senza regole e niente pass: “Il Comune si sta adeguando alla nuova normativa”

Al quarto mese di gravidanza, ha girato tutti gli uffici comunali di Foggia per ottenere il rilascio del contrassegno per il parcheggio rosa, ma niente. “È un mio diritto”, lamenta la donna incinta che si è rivolta alla redazione di FoggiaToday per segnalare il caso: “È ignobile e vergognoso”.

Si sarebbe sentita rispondere che al momento non esiste un ufficio che se ne occupi, “per passaggio di competenze”, probabilmente in riferimento alla procedura in corso per l’affidamento della gestione del servizio della sosta tariffata, ma le avrebbero anche sconsigliato di parcheggiare nei parcheggi rosa perché, essendo sprovvista di pass, sarebbe passibile di multa. Ma non è proprio così, a giudicare dalla risposta del comandante della Polizia Locale Romeo Delle Noci, interpellato per dissipare ogni dubbio e fare chiarezza.

In base alle recenti modifiche al Codice della strada introdotte da un decreto convertito in legge solo a novembre, i Comuni possono allestire stalli, mediante la segnaletica necessaria, riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due anni, muniti di ‘permesso rosa’, contrassegno speciale che deve rilasciare l’ente. Chiunque usufruisce dei parcheggi rosa senza autorizzazione o ne faccia uso improprio è soggetto a una sanzione che va dagli 87 euro ai 344 euro. Secondo la nuova normativa, il Comune può riservare spazi a carattere permanente o temporaneo, oppure solo per determinati periodi, giorni e orari.

Alla spicciolata, anche per accedere ai contribuiti statali, gli enti locali si stanno adeguando alla nuova normativa e, a quanto si apprende dal dirigente del Servizio Mobilità e Traffico Romeo Delle Noci, sta provvedendo anche il Comune Foggia: “È questione di giorni”. Il tempo di modificare la segnaletica e disciplinare le procedure di rilascio del tesserino. Nel nuovo regolamento della sosta a pagamento approvato a febbraio non sono menzionati i parcheggi rosa: saranno disciplinati tramite ordinanza. Gli stalli, riferisce il dirigente e comandante della Polizia Locale, saranno implementati in base al numero di abitanti.

I vecchi stalli rosa “erano solo parcheggi di cortesia”, così come regolamentati finora, prima della nuova normativa che comunque lascia discrezionalità ai Comuni. Non hanno più valore, ma nella vacatio possono essere ancora utilizzati dalle donne in gravidanza. I parcheggi difformi, però, non possono essere sanzionati fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. In sostanza, lasciare liberi i posti riservati, poco più di una ventina in città da più di dieci anni, era e resta un gesto di civiltà, perché al momento non è possibile elevare sanzioni, e il loro corretto utilizzo è affidato al senso civico dei foggiani.