Percorsi di inserimento lavorativo per 6 persone con disabilità: via alle domande per la comunità alloggio

È pronta ad aprire i battenti la comunità alloggio intitolata a Giovanni Panunzio e a tutte le vittime innocenti delle mafie, in località Posta Conca, al Salice. Nel bene confiscato, saranno attivati percorsi personalizzati finalizzati all’autonomia abitativa e alla formazione professionale e lavorativa delle persone con disabilità, con strumenti di domotica e assistenza a distanza.

Il progetto, presentato dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, è finanziato con fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per oltre 357mila euro. L'intervento è stato inserito nel Piano Sociale di Zona 2022-2024.

Il Servizio Sociale e Prevenzione del Comune di Foggia ha pubblicato l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione dei beneficiari. Possono presentare domanda le persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni con capacità di autodeterminarsi ed esprimere la propria volontà direttamente, in possesso del certificato di invalidità.

Attraverso la comunità alloggio si intende ricostituire un ambiente di tipo familiare nel quale il disabile è seguito da specifiche professionalità. Ai beneficiari sarà garantita formazione nel settore delle competenze digitali e fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto. Sono previste, inoltre, azioni di collegamento tra servizi pubblici territoriali (servizi per l’impiego, agenzie formative, ecc.) ai fini della realizzazione di tirocini formativi anche in modalità online.

L’accesso agli interventi è subordinato alla Valutazione eseguita dall’equipe multidisciplinare, costituita dalle figure professionali dell’Ambito, che stilerà una graduatoria dei richiedenti.

L’istanza può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi familiari tramite consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Foggia, oppure inviando una Pec all’indirizzo servizisociali@cert.comune.foggia.it. L’avviso non ha termini di scadenza: è possibile inoltrare la domanda di partecipazione in qualsiasi momento, fino ad esaurimento dei posti disponibili.