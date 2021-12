Da Cinema all'avanguardia a discount: apre all'ex Capitol il Penny Market

Penny Market, discount alimentare del gruppo Rewe, apre un altro punto vendita a Foggia. In un luogo storico, l'ex Cinema Capitol utilizzato anche da partiti e movimenti politici durante le campagne elettorali. Dal 9 dicembre la sala cinematrografica farà spazio a un supermercato: "Ehi pugliesi, il 9 dicembre Penny inaugura un nuovo negozio in territorio foggiano' il messaggio sui social dell'azienda.

Come riporta Manganofoggia, il Capitol - 320 posti in platea e 200 in galleria - venne inaugurato il 13 agosto 1958 dalla proprietaria Gaetana Di Pietro. Per l'epoca era un Cinema all'avanguardia. "Figura storica del cinema Capitol resterà nella memoria di tanti Vittorio Di Pietro, detto infatti anche Vittorio d’u Capitol che era molto conosciuto in città e che era un po’ l’anima del cinema che andava avanti anche grazie alla sua importante collaborazione".