Avere 20 anni a Foggia. Andrea, titolare di un pastificio: "Qui è possibile costruirsi un futuro"

Per sua stessa ammissione ha deciso di restare a Foggia per dimostrare che è possibile costruire un futuro investendo nella città capoluogo della quartultima provincia d'Italia in termini di qualità della vita secondo Il Sole 24 Ore. Andrea Centuori ad appena 20 anni è già titolare di un pastificio, che interpreta come fosse un percorso universitario e che lo impegna tantissimo: "Stiamo lavorando da mesi per presentarci come la pasta del Granaio d'Italia, questo perché crediamo nel nostro territorio e utilizziamo solo materie prime locali. Dovremmo renderci conto tutti delle grandi potenzialità che ha questa terra e a dirlo non dovrebbe essere un ventenne" spiega a Foggiatoday.

In uno dei post pubblicati sui social l'estate scorsa, Andrea si presentava così:

"Sono un ragazzo italiano a cui piace mangiare la pasta e con una grande passione per la mia terra Puglia. Da questa passione è nata l'idea di mettermi in gioco e di far rinascere nella mia città Foggia un antica tradizione della pasta artigianale prodotta esclusivamente dalla semola pugliese. La mia idea è di far arrivare la pasta con le vere tradizioni e sapori pugliesi a tavola di tutte le cucine del mondo. Per questo scopo è nato il Pastificio Centuori, un impresa a a livello familiare di pasta secca, fresca e ripiena, con un attuale capacità produttiva di 1000 kg al giorno in via di espansione"

Il pastificio Centuori, con sede in via di Tressanti, è una idea imprenditoriale familiare nata nel 2020. Ora sta entrando in produzione gradualmente con tanti formati di pasta fresca e secca con elevati standard di qualità. "Partiamo con la consapevolezza che il cammino sarà lungo e con tante difficoltà ma, avendo puntato sulla qualità e su proposte innovative, sono sicuro che potremo portare la pasta del Granaio d'Italia molto al di fuori dei nostri confini. Toccherà anche ai nostri concittadini sostenerci e tutelarci".

La pasta Centuori è già presente in alcuni generi alimentari e nelle prossime settimane dovrebbe iniziare la fase di distribuzione più estesa. "Vogliamo fare i passi giusti senza correre, anche perché i giovani hanno sempre voglia di arrivare e subito. Per questo seguo i consigli di mio padre. Con il passare del tempo mi auguro che la pasta Centuori possa rappresentare con orgoglio questa terra ereditando antiche tradizioni".