La 'Passionata' di Troia, un'eccellenza italiana premiata al Senato

La 'Passionata', il dolce tipico inventato a Troia, è arrivata in Senato per ricevere il riconoscimento 'Eccellenza italiana'

La Passionata, il dolce tipico di Troia, un dolce che ricorda, per forma e ingredienti, la cassata, ma che ha poco a che fare con il dolce siciliano, arricchito da canditi.

Nata nella pasticceria Casoli di Troia, la Passionata ha, negli anni, collezionato diversi riconoscimenti. Ma qualche giorno fa è stata addirittura riconosciuta in Senato come eccellenza italiana.

In 11 varianti, la Passionata, ricorda il famoso rosone della Cattedrale di Troia che, a differenza dei classici rosoni, ha 11 raggi anziché 12.

Per Lucia Casoli e Nicola Mecca, essere arrivati in Senato grazie alla propria creazione è stato un po' come coronare il proprio sogno: far conoscere Troia e le sue specialità all'Italia intera.