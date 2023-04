L’incompiuta del parco dedicato a Mario Nero, è abbandonato al degrado: “La cura restituisce memoria”

Sotto una pioggia battente, il comitato di cittadinanza attiva La Società Civile onora la memoria di Mario Nero in quello che doveva essere un parco urbano a lui intitolato, rimasto incompiuto e abbandonato al degrado.

Oggi il testimone di giustizia che fece condannare gli assassini di Giovanni Panunzio avrebbe compiuto 60 anni, ma se n’è andato il 13 gennaio 2021. “Questo fiore è per Mario Nero”, è il messaggio annodato ad ogni rosa, che prova a rimediare all'incuria e a una promessa calpestata dal Comune di Foggia.

In un angolo dei giardini di via D’Addedda, all’altezza del civico 13, è appoggiato ancora il vecchio cartello di cantiere con il rendering che mostra un parco alberato e fiorito, con panche e pubblica illuminazione. Non se n’è fatto più niente, solo sterpaglie.

Il 19 aprile, il comitato incontrerà il nuovo commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio e sottoporrà anche alla sua attenzione il caso della mancata riqualificazione dell'area.

(Nel video Lucia Aprile, presidente del comitato La Società Civile).