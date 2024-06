Lo ha rivelato l'Ansa, secondo quanto appreso da fonti del Mase. Il progetto, proposto dalla società Barium Bay Srl, prevede l'installazione di 74 pale eoliche da 15 megawatt ciascuna, per una potenza complessiva di 1110 Megawatt, e le connessioni di rete.

Un parco eolico offshore potrebbe presto sorgere in Puglia. La Commissione tecnica Pnrr-Pniec del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica avrebbe approvato il progetto di una centrale eolica da 1,11 Gigawatt nel mare della Puglia, più precisamente di fronte ai comuni di Vieste e Monopoli.

Parco offshore in Puglia, ok dal Mase al progetto per l'installazione di pale eoliche a Vieste e Monopoli