Foggia, attivo da maggio il parcheggio Ataf in via Manfredi: 66 stalli su abbonamento, sosta garantita h 24 tutto l’anno

Sarà operativo da maggio, il nuovo parcheggio di proprietà Ataf su via Manfredi, a Foggia, la cui entrata in funzione è stata deliberata lo scorso 12 aprile.

Si tratta di uno spazio, con 66 stalli di cui, come per legge, 2 stalli riservati ai diversamente abili, videosorvegliato, utilizzabile dall'utenza soltanto su abbonamento. Non è consentita, quindi, la sosta ad ore o giornaliera o settimanale.

"Anche questa - spiega il CdA - è un'azione nata con l'obiettivo di riorganizzare in modo più efficiente le risorse aziendali e fare in modo che l'azienda sia sempre più florida e funzionale ai bisogni della città". Il pagamento dell'abbonamento che dà diritto alla sosta all'interno del parcheggio 'Manfredi' può essere corrisposto esclusivamente presso la biglietteria aziendale, all'interno del Terminal intermodale, nei giorni e orari di apertura. La sosta è garantita h 24, 365 giorni l'anno.

Dietro il pagamento dell'abbonamento, Ataf SpA consegnerà all'utente un telecomando per l'apertura e chiusura automatica del cancello di ingresso, abbinato alla targa, dato che il diritto al parcheggio vale per una sola autovettura. A ciascun utente in possesso di regolare abbonamento sarà riservato un numero di stallo e si potrà parcheggiare la propria auto esclusivamente nel posto assegnato.

Il costo dell'abbonamento per il primo mese, in cui viene consegnato il telecomando, è di ? 70, il costo mensile di ? 50 (dal secondo mese in poi), quello annuale di ? 500.