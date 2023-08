Paola Parisi è la presidente della nuova Confapi Foggia, l’associazione delle piccole e medie imprese. Imprenditrice nel settore ambientale, laureata in Scienze delle comunicazioni gestionali, Parisi avrà il compito di guidare l’organizzazione datoriale in un periodo di peculiare importanza per il sistema economico e sociale della Capitanata, dove occorrerà declinare le diverse opportunità di crescita in relazione alle criticità del territorio, rilanciando nel contempo il protagonismo dei corpi intermedi che trova in Confapi un elemento imprescindibile per le strategie di sviluppo.

"Ringrazio gli amici e colleghi imprenditori che mi hanno designato alla guida di Confapi Foggia, certo che la nostra compagine associativa saprà essere elemento di proficua interlocuzione con le istituzioni regionali e locali alle quali assicureremo il nostro contributo di esperienze e proposte, ma sarà anche fattore propulsivo per la valorizzazione delle eccellenze produttive e del patrimonio di competenze tecniche, scientifiche e culturali, con un nuovo modo di essere al fianco delle imprese”.

Confapi Foggia si muoverà su più fronti: servizi alle imprese associate, con particolare riferimento all’individuazione di progettualità di finanziamento per favorire aggregazione, crescita ed internazionalizzazione; la formazione di eccellenza, attraverso uno stretto rapporto con l’Università di Foggia ed il mondo della scuola nelle sue diverse articolazioni; l’interlocuzione con enti ed istituzioni locali alle quali intendiamo offrire il nostro contributo di esperienze e competenze; uno stretto rapporto con le strutture regionali e nazionali di Confapi.

Parisi sarà affiancata dai vice Annj Ramundo, Mariella Nobiletti e Vincenzo Chirò, Del primo Consiglio direttivo fanno parte anche Francesco Cagiano, Giancarlo Colucci, Armando, Pio e Saverio De Girolamo. E ancora, Olga Disilluso, Michele D’Isita, Maria Pia Liguori, Davide Saccinto Cascio e Milena Sinigaglia, tutti in rappresentanza di settori trainanti dell’economia locale: dall’agroalimentare al turismo, dalla logistica e i trasporti ai servizi per i diversi settori, dal lapideo alle costruzioni.

La conferenza stampa di presentazione della nuova Confapi Foggia è stata aperta dal Presidente regionale di Confapi Puglia, Carlo Maria Martino, il quale ha affermato che da oggi Confapi Foggia sarà linfa vitale per tutto il sistema industriale ed imprenditoriale di Capitanata. Il Presidente regionale ha anche portato il saluto del Presidente nazionale Confapi, Cristian Camisa, il quale, con un suo messaggio, nel formulare i migliori auguri di buon lavoro alla Presidente Parisi e a tutto il nuovo gruppo dirigente, ha dichiarato “che oggi assistiamo al rilancio di una territoriale storica rafforzata e di un gruppo che rappresenterà un punto di riferimento sicuro per tutti gli imprenditori che hanno come obiettivo quello di tutelare e di far crescere la propria industria e il nostro sistema. Confapi Foggia grazie ad una rinnovata e fortificata attività di rappresentanza è e sarà fondamentale per lo sviluppo del territorio e sono certo non mancherà il suo contributo a supporto della Confederazione per rilanciare lo sviluppo economico del Mezzogiorno e delle piccole e medie industrie che rappresentiamo”.