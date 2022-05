Il pane di Monte alza l'asticella: diventerà un presidio Slow Food

A Monte Sant'Angelo è nata l'associazione dei panificatori, un presidio slow food del principale alimento della città dei due siti Unesco, la cui particolarità è il lievito madre, spiega Donato Taronna: "E' un progetto importantissimo cominciato nel 2019, causa pandemia siamo stati costretti a sospenderlo". Il livello di qualità si alza per due ordini di motivo: perché i panificatori dovranno attenersi al disciplinare e perché verrano utilizzati i grani antichi del Tavoliere. "Abbiamo lavorato tanto per promuovere questa filiera e finalmente iniziano ad arrivare i frutti. Continueremo a sostenerli, continueremo a promuovere a livello nazionale questa eccellenza come abbiamo fatto in questi anni. Continuiamo a dare risposte concrete e opportunità alle nostre imprese e al nostro territorio" il commento del sindaco Pierpaolo D'Arienzo. Così Marcello Longo, presidente Slow Food Puglia: "Stiamo cercando di poter consegnare a coloro che verranno dopo di noi un prodotto nuovo, pullito e giusto".