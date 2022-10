Il grande gesto di Alfonso ed Ennio: pane a 1 euro al kg per venire incontro alle famiglie

Mentre il costo del pane continua ad aumentare sfiorando e superando anche i tre euro al kg in alcuni forni della provincia di Foggia, ad Apricena Alfonso Merlino ed Ennio Fania, hanno optato per un’operazione sottocosto, fissando il prezzo a un euro, “in un’ottica di sostentamento della popolazione, in un momento delicato a causa dell’aumento delle utenze energetiche e delle materie prime alimentari”.

Un gesto, quello di sostenere la cittadinanza attraverso il contenimento del costo del pane e dei derivati, che gli apricenesi e il sindaco Antonio Potenza hanno decisamente apprezzato. “In un momento così difficile è un bel segnale” evidenzia il primo cittadino.

L'iniziativa è scaturita all'indomani della richiesta di Potenza - fatta ai fornai durante un incontro - di non aumentare il prezzo, che qualcuno avrebbe voluto portare a quattro euro.

A spingere i gestori del gruppo ‘Forno delle Delizie’, sono state le condizioni di difficoltà in cui versano numerose famiglie: “Speriamo che questa dimostrazione di solidarietà possa essere compresa come un aiuto economico momentaneo per le famiglie”. La formula sottocosto è valida per le pagnotte da uno o due chili. “La vita è fatta di alti e bassi, noi ci siamo in entrambi i casi, chi ti sta accanto nei momenti difficili, rende più belli quelli sereni”