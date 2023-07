Da tre anni in una palazzina a rischio crollo: “Qui non si può più vivere”

Sono passati amministratori eletti e commissari inviati dallo Stato a riportare ordine e mettere le cose a posto, ma loro sono ancora lì, in una palazzina che cade a pezzi e gronda acqua da tutte le parti.

Al civico 1 della terza traversa di via San Severo a Foggia, nel cuore di Borgo Croci, sette famiglie continuano a vivere nell’incubo che soffitto e pareti vengano giù da un momento all’altro. “Sta finendo di crollare, in casa piove a dirotto, non se ne può più”, racconta disperata Emanuela, all’ennesima richiesta di aiuto.

La palazzina è stata dichiarata inagibile per la prima volta ad aprile del 2020, poi è scattato lo sgombero. A novembre del 2021, i commissari – all’epoca c’era Marilisa Magno – attivarono il Centro comunale operativo, prefigurando il rischio di un crollo imminente, stesso scenario dell’ex distretto militare. A Palazzo di Città arrivarono a ipotizzare la soluzione dei container, stroncata sul nascere dalla Regione Puglia.

Negli ultimi tre anni, l’ormai famigerata palazzina pericolante, negli atti del Comune di Foggia, è stata considerata un’emergenza, alla stregua dell’ex Caserma Oddone, che esulava dalla graduatoria per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nell’ultima formulazione dell’Accordo di Programma tra Regione Puglia, Comune di Foggia e Arca Capitanata per la gestione dell’emergenza abitativa e la promozione di azioni di antimafia sociale nella città di Foggia, risalente a gennaio, si specificava che i 12 alloggi ricavati dall’Agenzia regionale per la casa e l’abitare nelle ex scuole Lepore e Collodi e in immobili di sua proprietà sarebbero stati destinati ai nuclei familiari dell’ex distretto e della palazzina della III traversa di via San Severo.

Poi non se n’è fatto più niente. Le famiglie sono finite nel calderone dell’ultimo bando per l’assegnazione Erp. “La graduatoria è bloccata perché la maggior parte delle domande erano sbagliate, per quanto ci fossimo rivolti ai Caf, abbiamo presentato ricorso e non sappiano neanche se è stato accettato”, spiegano le donne della terza traversa di via San Severo. Sono tornati al punto di partenza, quando si contestavano abusi e occupazioni senza titolo che negano.

L’altro giorno si sono presentate a Palazzo di Città e hanno chiesto di parlare con il componente della commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia, Vincenzo Cardellicchio, ma non sono state ricevute. Alla delegazione è stato riferito che avrebbe dovuto aspettare l’iter burocratico e la graduatoria, e non ci sarebbe stato nulla da fare.

“Qui, c’è pure l’emergenza sanitaria: viviamo con i topi e con le blatte”. Ci mostrano foto di tappeti di scarafaggi che invadono le abitazioni e grossi topi morti.

Nonostante le reiterate ordinanze di sgombero, sono rientrati nelle loro case fatiscenti, circostanza costata anche una multa agli occupanti. Si erano accampati pure in una tenda, ma non avevano alternative.

Oltre ai disabili, ci sono almeno sette bambini e la paura più grande delle mamme è che uno di loro possa cadere da quel ballatoio diroccato, oggi transennato a malapena. Le ultime abbondanti piogge hanno compromesso ulteriormente la porzione dell’immobile ammalorata. Si sono aperte altre crepe, muffa e umidità sono aggrappate alle pareti bagnate.

Qualche giorno fa, Emanuela ha scritto un messaggio al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “Ho chiesto aggiornamenti al commissario Cardellicchio del Comune di Foggia”, è stata la telegrafica risposta.

Qualcuno ce l’ha fatta ad andare via, chi è rimasto fatica anche ad arrivare a fine mese. “Sono passati tre anni e siamo ancora qua”. Neanche i commissari li hanno tirati fuori dalle piaghe dell'emergenza abitativa, dove rischiano di insinuarsi facili promesse elettorali. È una palazzina ‘fantasma’, come ricorda Incoronata: al catasto non esiste, risulterebbe abbattuta tre volte. Eppure, loro sono ancora lì, da decenni, e non sono mai andati via.