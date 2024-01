Pagamento elettronico al Cup, primo giorno positivo: "Si paga più velocemente"

Aveva fatto discutere e anche un po' preoccupare la decisione dell'Asl Foggia di tramutare tutti i pagamenti al Cup in elettronico. Da questa mattina, dunque, si potrà pagare il ticket alle casse di Piazza Libertà, a Foggia, solo con sistema elettronico (bancomat, carta di credito, postepay...), decisione maturata per evitare furti e rapine alle casse ticket. Ma subito gli utenti, soprattutto quelli un po' più in là con l'età si erano detti preoccupati per tale scelta, ma all'atto pratico si è rivelato semplicemente un modo più veloce per pagare. La maggior parte dei pensionati sono esenti dal pagamento ticket e quindi il problema non si pone, per i restanti pagare con carta si sta rivelando più veloce perché si evita di dover dare il resto. La prima mattinata, quindi, si è rivelata positiva.