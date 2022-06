Ballottaggio 2019: dopo tre anni i componenti di seggio potranno riscuotere la differenza

Esattamente dopo tre anni, il Comune di Foggia rende noto che a partire da lunedì 13 giugno è in riscossione il residuo compenso dei componenti dei seggi elettorali relativi al ballottaggio del 10 giugno 2019, quando Franco Landella ebbe la meglio su Pippo Cavaliere. Oltre 1000 giorni dopo l'agenzia Unicredi con sede in piazza Giordano, effettuerà il pagamento per cassa per dieci beneficiari al giorno, come da calendario in calce.

È necessario presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità dalle 10 alle 12 e attendere il proprio turno dopo aver ritirato il biglietto all'eliminacode. Non è consentito effettuare la prenotazione con appuntamento.

13/06/2022 da Affatato a Botticella, 14/06/2022 da Bruno a Cavuoto, 15/06/2022 da Checchia a D'Ambra, 16/06/2022 da da Danza a Dell'Accio, 17/06/2022 da Delle Noci a Diurno, 20/06/2022 sa Duria a Ficco, 21/06/2022 da Figurelli a Imperio, 22/06/2022 da La Contana a Lucera, 23/06/2022 da Maffei a Mirasole, 24/06/2022 da Morelli a Pepe, 27/06/2022 da Perdonò a Quitadamo, 28/06/2022 da Ragone a Russo, 29/06/2022 da Sabetta a Spadaccino e 30/06/2022 da Tarallo a Zefferin,

La tesoreria comunale provvederà, altresì, all’accreditamento delle somme in favore dei componenti di seggio che hanno segnalato le proprie coordinate bancarie.