Il piano per spingere il Gino Lisa: 'pacchetti con le ali' e migliaia di biglietti dalle associazioni di categoria

Spuntano i primi ‘pacchetti con le ali’ per trascorrere tre giorni in provincia di Foggia. A scuotere per primi il mercato turistico sono il grand hotel Vigna Nocelli e il tour operator Evviva Viaggi. Il relais 5 stelle lusso propone volo di andata e ritorno Milano-Foggia, navetta, mezza pensione con menu gourmet e Spa, per un fine settimana all’insegna del relax. L’agenzia di San Giovanni Rotondo spinge il turismo religioso e propone di trascorrere ponti e festività nella terra di San Pio incastonata nel Gargano, con il claim ‘Prega – mangia – ama’ e tariffe gruppi a prezzi vantaggiosi per voli da Malpensa, già attivi, e Torino dal 2 dicembre, soggiorno e transfer.

Dal canto suo, Lumiwings, attraverso i canali social, promuove le destinazioni e ricorda come l’aeroporto Gino Lisa sia strategico per raggiungere anche località della Basilicata, della Campania e del Molise. I foggiani hanno dimostrato di apprezzare la buona volontà rilanciando le offerte e, da più parti, si auspica che le iniziative siano contagiose.

Il Comitato Vola Gino Lisa, che non rinuncia al suo ruolo di pungolo, tira per la giacchetta associazioni di categoria e professionali: “Cosa state facendo per promuovere il Gino Lisa?”, domanda. Il presidente reggente di Confindustria Foggia Ivano Chierici ha la risposta pronta: “Compreremo i biglietti. Abbiamo già preso accordi direttamente con la compagnia”. È stato l’attuale presidente di Confcommercio, Antonio Metauro, a occuparsi della trattativa. “Abbiamo elaborato una tariffa a tratta e acquisteremo una serie di pacchetti di biglietti”, annuncia Chierici, che fino ad agosto è stato vice degli industriali insieme a lui, prima di prendere in mano le redini. Confindustria Foggia, prima della scelta di Lumiwings, aveva lavorato ad un piano industriale, aveva agganciato una compagnia e aveva promesso di fare la sua parte.

Nel corso di una riunione con la partecipazione di diverse associazioni di categoria, ha sollevato la questione dopo una chiamata del presidente del Comitato Vola Gino Lisa Sergio Venturino. Il neo presidente di Confcommercio si è fatto carico di avviare le interlocuzioni con Lumiwings. La convenzione dovrebbe essere definita nelle prossime settimane. “Vediamo se per ogni associazione riusciamo a comprare almeno 5-7mila euro di biglietti – afferma Ivano Chierici - per arrivare a 50-60mila euro di prenotazioni già pagate”.

Penalizzante, ammette il presidente reggente di Confindustria Foggia, per gli associati che raggiungono Milano per lavoro non poter andare e tornare in giornata. Intanto, gli industriali hanno scritto alle altre sezioni limitrofe di Confindustria per informare i colleghi dell’attivazione dei voli, oltre che alla Confindustria di Milano e Torino. “Ci siamo mossi attraverso i canali istituzionali, una sorta di marketing interno – fa sapere –, avvisando le associazioni limitrofe, come quelle di Potenza, Campobasso, Avellino e Benevento, perché potrebbero essere un ‘serbatoio’ per l’aeroporto Gino Lisa”.