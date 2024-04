La gloriosa Specola Meteoro-Sismica nel tenero ricordo di Mariangela Nigri: “Ha voglia di tornare alla luce"

È bastato il frame di un video per far riaffiorare dall’album dei ricordi di Mariangela Nigri le immagini di una quotidianità impressa nella memoria, che oggi contribuisce a ricostruire un glorioso passato.

Suo nonno era il nipote di colui che istituì la Specola meteoro-sismica di Foggia nel lontano 1876, uno degli osservatori più antichi d’Italia, come fa notare Giovanni Costantino Lobasso, cultore della materia.

Anche lui si chiamava Vincenzo Nigri. Suo figlio Alberico, padre di Mariangela, insieme al fratello Federico, portò avanti l’attività nei primi anni Duemila.

All’indomani delle rassicurazioni dell’assessora comunale Daniela Patano che, sin dal suo insediamento, si è attivata per la bonifica e il recupero dei locali che ospitano la sezione sismica e quella meteorologica, con l’obiettivo soprattutto di aprirli alle scolaresche, Mariangela Nigri ha scelto di consegnare a FoggiaToday la sua testimonianza. È il tenero ricordo riemerso dall’istantanea degli arredi impolverati e che fa pulsare di nuovo il cuore della Specola.

“Le immagini di quella poltrona nera, di quei sismografi, hanno rievocato dei momenti che resteranno indelebili nella mia vita, i ricordi della mia infanzia, trascorsi accanto a mio padre Alberico Nigri – racconta -. Sono emersi in maniera nitida e chiara. Il rumore regolare dei ‘pennini’ rappresentava la quiete della terra, non appena il ‘rumore’ diventava più prepotente, rapido ed irregolare significava che la terra si faceva ‘sentire’: il terremoto era in atto. Mio padre ed io correvamo a guardare i fogli tracciati per scoprire dove fosse l'epicentro del terremoto e l'entità. A farsi sentire, questa volta, non sono i pennini ormai stanchi ed abbandonati, ma il luogo stesso che ha rappresentato e rappresenta per la famiglia Nigri la storia per sé e per la città di Foggia”.

È lei a ricostruire l’albero genealogico, che poi è l’anima dell’osservatorio. “Il nome Nigri resterà per sempre legato alla specola meteorologica. L'opera di Vincenzo Nigri venne tramandata di padre in figlio, fino ad arrivare a Vincenzo Nigri, mio nonno, da cui nacquero cinque figli: Anna Nigri, Marisa Nigri, Licia Nigri, Federico Nigri e Alberico Nigri. A continuare il lavoro di mio nonno sono stati il mio babbo, Alberico e mio zio Federico. Molto spesso ci si sofferma solo alle immagini visive che si presentano, ma, se quegli strumenti potessero parlare racconterebbero storie di studi, sacrifici fatti dalla famiglia Nigri. Le immagini di quella poltrona hanno reso vivo un luogo rimasto silente per anni – conclude Mariangela Nigri -, che ha voglia di tornare alla luce”.