La Foggia che verrà passa dall'orientamento: "Molti vogliono restare a studiare qui"

L'ottava edizione di OrientaPuglia-AsterPuglia, la Fiera per l'Orientamento Scolastico Universitario e Professionale della Puglia organizzata dall’Associazione Aster, è in corso di svolgimento alla Fiera di Foggia. Aperto ai ragazzi che frequentano l'ultimo anno scolastico, parecchi avrebbero manifestato l'intenzione di proseguire gli studi in città. Tra gli stand anche quello di Apulia Digital Maker