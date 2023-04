Un team di esperti per il nuovo corso della community sull'aeroporto Mondo Gino Lisa

È un team di esperti a dare vita al nuovo corso di ‘Mondo Gino Lisa’. Il presidente Sergio Venturino presenta l’organigramma della community sull’aeroporto di Foggia.

Il suo vice è Andrea Casto, direttore tecnico aero-viabilità, e a lui è affidata anche l’area Social, Web e Product Management; Sara Scillitani è la segreteria che si occupa anche di eventi e comunicazione; il coordinamento organico è affidato a Giuseppe Scillitani, che si occupa anche del settore Sviluppo Servizi.

In squadra ci sono anche Angelo Stilla, direttore tecnico Infrastrutture di volo; Giuseppe Petracca, direttore tecnico Ricerca e Sviluppo; Michelangelo D’Arrissi (Marketing); Daniele Prencipe (Comunità Estero); Michele Antonucci (Turismo religioso e tesoriere); Anna Maria De Martino (Amministrazione); Marcello Mariella, legale; Luca Vinelli (direttore tecnico Aviazione Generale).

Conoscenze, competenze e determinazione sono le parole d’ordine di Sergio Venturino, che da pochi mesi ha preso in mano le redini della community. Torna a scuotere il territorio - istituzioni, sistema imprenditoriale, tessuto sociale e società civile -, incoraggiandolo a fare di più e realizzare quanto ancora manca per “proiettare l’aeroporto foggiano verso gli obiettivi di consolidamento, stabilità e continuità necessari alla sostenibilità del sistema aeroportuale”.

Ripercorre sinteticamente gli “obiettivi di base” raggiunti dal 26 luglio 2021, data della riapertura del Gino Lisa dopo i lavori di allungamento della pista, ad oggi, con l’annuncio del volo Foggia-Mostar e l’ampliamento dell’offerta nelle festività pasquali, con “quote di capacità di riempimento degli aeromobili davvero interessanti e stimolanti”. ‘Mondo Gino Lisa’ considera “punti di ripartenza” i traguardi tagliati fin qui.

“È giunta la ‘grande occasione’ per chi possiede competenze tecnico-organizzative, capacità e volontà di agire per creare tutto ciò che ancora manca o è incompleto come, ad esempio, l’offerta di vari e differenti servizi a complemento del sistema di trasporto aereo integrato con quelli di terra”, scrive Venturino. Negli obiettivi statutari della community, sin dalla fine del 2022, diversi ex componenti del comitato Vola Gino Lisa, hanno ritrovato “ciò che è necessario per andare oltre”.

“Abbiamo pian piano costruito una squadra di esperti nei vari campi organizzativi, professionisti maturi e professionisti più giovani accomunati dalla gran voglia di fare – spiega il presidente - L’organizzazione Mgl si articola in più settori, con 'aree funzionali' e 'gruppi di lavoro', caratterizzati da competenze e indirizzi differenti, in grado di fornire utili spunti e riferimenti per la realizzazione di servizi e per lo sviluppo dell’indotto. Stiamo coinvolgendo imprenditori e soci con l’obiettivo di affidare a project manager la gestione di settori specifici come quello turistico, escursionistico, enogastronomico, culturale e non solo. Vogliamo sottolineare che Mondo Gino Lisa è un’organizzazione non a scopo di lucro e ad oggi tutti i consiglieri e gli esperti operano sotto forma di volontariato. Invitiamo tutti coloro che hanno esperienza e vogliono proporsi – conclude Ventusino - a scrivere a info@mondoginolisa.it”.