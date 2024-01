Tributi non pagati da anni e autorizzazioni scadute: 23 impianti pubblicitari saranno rimossi

Sono 23 gli impianti pubblicitari sparsi in città destinati alla rimozione disposta da un’ordinanza della dirigente del Settore Attività Economiche, l’ingegnere Concetta Zuccarino.

Si tratta di cartelloni autorizzati negli anni 2001, 2022 e 2019. Alla ditta titolare delle concessioni è stato intimato il ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre 15 giorni. In caso di inottemperanza, l’amministrazione comunale avvierà la procedura di rimozione coatta degli impianti, addebitando le spese sostenute, oppure, qualora decidesse di utilizzarli, ne prenderà possesso.

Le autorizzazioni rilasciate più di 20 anni fa per 15 impianti risultano scadute per decorrenza dei termini di validità. Per altri otto impianti non risultano pagati i tributi, il Canone di occupazione del suolo pubblico e l’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni dal 2019 al 2021, e dal 2021 in poi il Canone Unico Patrimoniale.

La mancata corresponsione dell' imposta sulla pubblicità determina la cessazione dell’autorizzazione.

La ditta in questione, a settembre del 2018, aveva concordato con Adriatica Servizi, che affianca il Suap per i tributi minori, un piano di rateizzazione delle imposte per le annualità dal 2010 al 2018, che avrebbe onorato fino a marzo del 2020. L’ultima intimazione al pagamento risale a giugno del 2022, ma la società risulta, stando all’atto, inadempiente.

A norma del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato a maggio del 2021 dalla commissione straordinaria, il ritardato o mancato pagamento di una sola rata è motivo di decadenza del diritto al pagamento rateale.

Lo stesso regolamento stabilisce che le occupazioni che si estinguono o si protraggono oltre la scadenza senza rinnovo o proroga dell’autorizzazione sono abusive.

A settembre, il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza di rimozione degli impianti e la ditta ha fatto pervenire le sue controdeduzioni tramite avvocato.

Il Servizio Suap, dopo “un attento e scrupoloso esame delle osservazioni”, le ha rigettate per inadempimento dell’accordo transattivo. Con successive integrazioni, la società ha contestato l’esame del Suap, rimarcando come avesse rispettato l’accordo di rateizzazione fino a marzo del 2020.

La ditta si sarebbe opposta al pagamento immediato del debito e avrebbe proposto ulteriori dilazioni. È scattata, dunque, l’ordinanza e alla ditta non resta che un eventuale ricorso al Tar.