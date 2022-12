Niente vetro e lattine in centro il 31 dicembre: “Significative criticità registrate alla Vigilia di Natale”

Dopo il desolante spettacolo post Vigilia nel centro cittadino disseminato di bottiglie, cocci di vetro, lattine e bicchieri di plastica, i commissari che gestiscono il Comune di Foggia corrono ai ripari e arriva la stretta per il 31 dicembre, altra giornata di brindisi e festeggiamenti in strada come ormai tradizione da diversi anni. È stata firmata oggi l’ordinanza che vieta in centro la vendita, la somministrazione e il consumo di bevande in bottiglie di vetro e in lattina da asporto.

La relazione redatta dal personale della Polizia Locale incaricato del coordinamento del servizio di viabilità in occasione delle manifestazioni natalizie regolarmente autorizzate per la data del 24 dicembre, a quanto si desume dall’atto, ha contribuito a convincere i commissari ad adottare provvedimenti, come del resto avviene anche in altre città. Dalla redazione in questione “si evincono le significative criticità riscontrate nel corso del servizio”, si legge nell’ordinanza. Alla vigilia del Capodanno, “si prevede che un notevole numero di persone affollerà le vie cittadine e che le attività di somministrazione di alimenti e bevande saranno frequentate da moltissimi avventori”, si osserva.

Dalle 8 del 31 dicembre fino alle 7 dell’1 gennaio 2023, è vietata la vendita, anche mediante distributori automatici, la somministrazione e il consumo di bevande in bottiglie o bottigliette in vetro e barattoli in latta con capacità superiore a 50 ml in tutta l’area del centro cittadino. Tutte le bevande devono essere vendute e consumate esclusivamente in bicchieri di carta o altro materiale compostabile. Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza delle attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l’esercente, al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto.

Per centro cittadino si intende l’area compresa tra le seguenti vie: corso Garibaldi, piazza Cesare Battisti, via Oberdan, vico Al Piano, via della Repubblica, via Saverio Altamura, via La Greca, corso Vittorio Emanuele II, piazza Giordano, via Lanza, corso Cairoli, via Dante, Largo degli Scopari, via Valentini Vista Franco, piazza XX Settembre, via Duomo, piazza del Lago, piazza Cardinal Pericle Felici, piazza De Sanctis, piazza Mercato, via Arpi, piazza Federico II, piazza Nigri, piazza Purgatorio, via San Domenico, vico Ciancarella, via Campanile, via Bruno, piazza Martiri Triestini, piazza Siniscalco Ceci, viale XXIV Maggio, piazza Cavour, via Conte Appiano, via Torelli, corso Roma, corso Giannone, via Marchese de Rosa e via Matteotti.

Le multe vanno da 25 a 500 euro, ma il rispetto dei divieti resta comunque affidato soprattutto al senso civico dei cittadini.